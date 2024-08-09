Instagram ve TikTok'un ele alınacağı Dijital Mecralar Komisyonu toplantısı 16 Ağustos'ta yapılacak

09 Ağustos 2024 15:16 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 15:24

Sık kullanılan sosyal medya platformu olan Instagram'a gelen erişim engeli sonrası kullanıcılar ne zaman açılacağını merak ederken Dijital Mecralar Komisyonu, toplanacak.

Toplantı hangi gün, saat kaçta araştırılıyorken Instagram erişim engelinin ele alınması bekleniyor.

DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sabah'ın haberine göre, Dijital Mecralar Komisyonu, 16 Ağustos'ta toplanacak.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ın başkanlığında gerçekleşecek olan toplantı 10.30'da başlayacak.

TİKTOK YASAKLANDI MI 2024?

Bakan Uraloğlu, TikTok ve diğer platformlar için sorulan sorulara şöyle cevap verdi:

"Yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok. Ama her halükarda takip ediyoruz. Her halükarda denetliyoruz. Bir çocuk oyun bloğunun ya da portalinin engellenmesiyle ilgili Adana'daki Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararın gereğini biz yapmak noktasındaydık BTK olarak. Onu da yaptık.

Ben şunu söyleyeyim. Böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi olduğu benim gündemime gelmemişti. Ama mahkemenin gerekçelerine baktığımız zaman gerçekten çocuklarımızın da nelerle olduğuna hep beraber bakmamız lazım. Bunlar bizim çocuklarımız. Onun için onu da ben sizin takdirinize bırakıyorum. Oradaki sadece uygulama noktasında olduk ama devamında da baktığımızda çok net bir şekilde oradaki çocuklarımızın adına üzülmüş oldum"