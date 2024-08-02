Instagram erişim engelini kaldırmak için ücretsiz VPN çözümleri, yöntemler ve ücretsiz uygulamalar

02 Ağustos 2024 08:55 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:17

ABD merkezli Instagram'da hikaye izleme sorunu devam ediyor! Ne zaman düzeleceği BTK engelinin kalkacağı zamana bağlı

ABD merkezli Instagram'da hikaye izleme sorunu devam ediyor! Ne zaman düzeleceği BTK engelinin kalkacağı zamana bağlı

Instagram çalışmama ve donma sorunu devam ediyor! Hikayeler neden yüklenmiyor, çöktü mü?

Instagram çalışmama ve donma sorunu devam ediyor! Hikayeler neden yüklenmiyor, çöktü mü?

Instagram erişim engeli devam ediyor! Neden açılmıyor sorusuna Meta’dan açıklama gelmezken BTK sitesinde paylaştı

Instagram erişim engeli devam ediyor! Neden açılmıyor sorusuna Meta’dan açıklama gelmezken BTK sitesinde paylaştı

Instagram ve Facebook platformlarının sahibi olan Meta’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmemekle beraber Instagram kullanıcıları erişim engelinin ne zaman kalkacağını merak ediyor.

INSTAGRAM’A VPN İLE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Instagram’a erişim engelinin gelmesiyle kullanıcılar VPN gibi alternatif yollarla uygulamayı kullanmaya çalışıyor.

Instagram’a VPN ile giriş yapmak için;

Cihazınızın ayarlar uygulamasını açın.

2. Ağ ve İnternet kısmından VPN’ye dokunun.

3. İstediğiniz VPN’ye dokunun.

4. Instagram’ın erişim engeli olmadığı bir ülke seçin.

5. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

6. Bağlan’a dokunun.

INSTAGRAM VPN İLE GİRİŞ ÜCRETSİZ UYGULAMALAR MOBİL

Instaya VPN ile girmek için ücretsiz kullanabileceğiniz VPN uygulamaları arasında

VPN Hotspot Super VPN Proxy

VPN Proxy Master - Super VPN

yer alıyor.

INSTAGRAM'A BİLGİSAYARDAN GİRİŞ İÇİN VPN'LER

Instagram platformuna bilgisayardan erişim sağlayabilmek için kullanılabilecek hızlı VPN'ler şöyle:

Hotspot Shield

Touch VPN

VPN Super

Nord VPN

Tunnel Bear

INSTAGRAM OPERA TARAYICISIYLA VPN ÜCRETSİZ VE HIZLI

Google Chrome gibi bir tarayıcı olan Opera ve Opera GX ücretsiz VPN sunar ve Instagram'a girmenize olanak sağlar.

INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKAR?

Bazı kullanıcıların Instagram platformunda yaşadığı erişim engeli sebebiyle VPN kullanırken BTK tarafından sorunun ne zaman düzeleceğine dair açıklama gelmedi.

INSTAGRAM ÇALIŞMIYOR MU?

Instagram platformu BTK tarafından erişime kapatıldı. Uygulamada yaşanan erişim engelinin sebebi bilinmiyor.