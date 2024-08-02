Instagram erişim engelini kaldırmak için ücretsiz VPN çözümleri, yöntemler ve ücretsiz uygulamalar
Bilişim Teknolojileri Kurulu tarafından sosyal medya platformu Instagram’a erişim engelinin getirilmesiyle uygulamaya giriş için alternatif yollar araştırılmaya başlandı. Instagram'a VPN ile nasıl girilir, hangi uygulamalar ücretsiz, Opera ile nasıl girilir?
Instagram ve Facebook platformlarının sahibi olan Meta’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmemekle beraber Instagram kullanıcıları erişim engelinin ne zaman kalkacağını merak ediyor.
INSTAGRAM’A VPN İLE GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Instagram’a erişim engelinin gelmesiyle kullanıcılar VPN gibi alternatif yollarla uygulamayı kullanmaya çalışıyor.
Instagram’a VPN ile giriş yapmak için;
- Cihazınızın ayarlar uygulamasını açın.
2. Ağ ve İnternet kısmından VPN’ye dokunun.
3. İstediğiniz VPN’ye dokunun.
4. Instagram’ın erişim engeli olmadığı bir ülke seçin.
5. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
6. Bağlan’a dokunun.
INSTAGRAM VPN İLE GİRİŞ ÜCRETSİZ UYGULAMALAR MOBİL
Instaya VPN ile girmek için ücretsiz kullanabileceğiniz VPN uygulamaları arasında
VPN Hotspot Super VPN Proxy
VPN Proxy Master - Super VPN
yer alıyor.
INSTAGRAM'A BİLGİSAYARDAN GİRİŞ İÇİN VPN'LER
Instagram platformuna bilgisayardan erişim sağlayabilmek için kullanılabilecek hızlı VPN'ler şöyle:
- Hotspot Shield
- Touch VPN
- VPN Super
- Nord VPN
- Tunnel Bear
INSTAGRAM OPERA TARAYICISIYLA VPN ÜCRETSİZ VE HIZLI
Google Chrome gibi bir tarayıcı olan Opera ve Opera GX ücretsiz VPN sunar ve Instagram'a girmenize olanak sağlar.
INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKAR?
Bazı kullanıcıların Instagram platformunda yaşadığı erişim engeli sebebiyle VPN kullanırken BTK tarafından sorunun ne zaman düzeleceğine dair açıklama gelmedi.
INSTAGRAM ÇALIŞMIYOR MU?
Instagram platformu BTK tarafından erişime kapatıldı. Uygulamada yaşanan erişim engelinin sebebi bilinmiyor.