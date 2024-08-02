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Instagram erişim engelini kaldırmak için ücretsiz VPN çözümleri, yöntemler ve ücretsiz uygulamalar

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
02 Ağustos 2024 08:55 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:17
Instagram erişim engelini kaldırmak için ücretsiz VPN çözümleri, yöntemler ve ücretsiz uygulamalar

Bilişim Teknolojileri Kurulu tarafından sosyal medya platformu Instagram’a erişim engelinin getirilmesiyle uygulamaya giriş için alternatif yollar araştırılmaya başlandı. Instagram'a VPN ile nasıl girilir, hangi uygulamalar ücretsiz, Opera ile nasıl girilir?

Instagram ve Facebook platformlarının sahibi olan Meta’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmemekle beraber Instagram kullanıcıları erişim engelinin ne zaman kalkacağını merak ediyor.

INSTAGRAM’A VPN İLE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Instagram’a erişim engelinin gelmesiyle kullanıcılar VPN gibi alternatif yollarla uygulamayı kullanmaya çalışıyor.

Instagram’a VPN ile giriş yapmak için; 

  1. Cihazınızın ayarlar uygulamasını açın.
    2. Ağ ve İnternet kısmından VPN’ye dokunun.
    3. İstediğiniz VPN’ye dokunun.
    4. Instagram’ın erişim engeli olmadığı bir ülke seçin.
    5. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
    6. Bağlan’a dokunun.

INSTAGRAM VPN İLE GİRİŞ ÜCRETSİZ UYGULAMALAR MOBİL

Instaya VPN ile girmek için ücretsiz kullanabileceğiniz VPN uygulamaları arasında 

VPN Hotspot Super VPN Proxy

Instagram VPN ile giriş için yöntemler ve ücretsiz uygulamalar - 1. Resim

VPN Proxy Master - Super VPN

Instagram VPN ile giriş için yöntemler ve ücretsiz uygulamalar - 2. Resim

 yer alıyor.

INSTAGRAM'A BİLGİSAYARDAN GİRİŞ İÇİN VPN'LER

Instagram platformuna bilgisayardan erişim sağlayabilmek için kullanılabilecek hızlı VPN'ler şöyle:

  • Hotspot Shield
  • Touch VPN
  • VPN Super
  • Nord VPN
  • Tunnel Bear

INSTAGRAM OPERA TARAYICISIYLA VPN ÜCRETSİZ VE HIZLI

Google Chrome gibi bir tarayıcı olan Opera ve Opera GX ücretsiz VPN sunar ve Instagram'a girmenize olanak sağlar.

INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKAR?

Bazı kullanıcıların Instagram platformunda yaşadığı erişim engeli sebebiyle VPN kullanırken BTK tarafından sorunun ne zaman düzeleceğine dair açıklama gelmedi.

INSTAGRAM ÇALIŞMIYOR MU?

Instagram platformu BTK tarafından erişime kapatıldı. Uygulamada yaşanan erişim engelinin sebebi bilinmiyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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