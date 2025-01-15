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Inter-Bologna maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de yok

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
15 Ocak 2025 14:18 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 14:35
Inter-Bologna maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11&#039;de yok

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter bugün (15 Ocak 2025 Çarşamba) İtalya Serie A mücadeleleri kapsamında Bologna'yı konuk edecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala futbolseverler tarafından Inter-Bologna maçı hangi kanalda yayınlanacağı merak edildi. Karşılaşma S Sport ekranlarından yayınlanacak. Maçta milli futbolcu oynamayacak.

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter bu sezon ligde oynadığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Napoli'nin hemen arkasından 2 maç eksiği ile 43 puanda yer alan Inter, bugün Bologna ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-mavililer karşılaşmada 3 puanı alarak birinci sıradaki Napoli ile aradaki puan farkını azaltmayı planlıyor.

Futbolseverler tarafından Inter-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Inter-Bologna maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de yok - 1. Resim

INTER-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Inter-Bologna karşılaşması bugün (14 Ocak 2025 Çarşamba) saat 22.45'te oynanacak.

INTER-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milano şehrinde bulunan Giuseppe Mezza Stadyumu'nda oynanacak olan Inter-Bologna karşılaşması S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Inter-Bologna maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de yok - 2. Resim

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER-BOLOGNA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ballon d'or ödüllerine bu yıl aday gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun Bologna karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oynamayacak.

Bu sezon Inter ile çıktığı 21 karşılaşmada 1.374 dakika süre alan milli futbolcu toplam 6 gol attı ve 2 asist yaptı

INTER-BOLOGNA MAÇI İLK 11, MAÇ KADROSU

Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Inter'de işler istenildiği gibi gitmiyor.

Karşılaşma öncesinde Inter'de aralarında Hakan Çalhanoğlu ve Joaquin Correa'nın da dahil olduğu 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. 

Inter-Bologna maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de yok - 3. Resim

Bologna'da ise sadece Nicolo Cambiaghi karşılaşmada forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'lerin ise şöyle olması bekleniyor:

Inter: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Martinez, Thuram

Bologna: Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Dominguez; Castro

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Kaynak: TGRT HABER

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