Inter-Empoli maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle ilk 11'de yok

19 Ocak 2025 19:34 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 19:58

Inter bugün Serie A'nın 21. hafta karşılaşmaları kapsamında Empoli ile karşı karşıya gelecek. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun karşılaşmada oynamayacak. Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlık durumu gündem oldu. Inter-Empoli maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter bugün kendi evinde Empoli'yi konuk edecek.

Ligde 44 puan ile ikinci sırada yer alan Inter, maçtan 3 puan ile ayrılarak Napoli ile olan farkı kapatmayı hedefliyor.

Empoli ise son haftalarda aldığı üst üste puan kayıplarını telafi ederek moral bulmayı planlıyor.

Futbolseverler tarafından merakla beklenen Inter-Empoli maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

INTER-EMPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 21. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Inter-Empoli maçı bugün (19 Ocak 2025 Pazar) saat 22.45'te başlayacak.

INTER-EMPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya'nın Milano şehrinde oynanacak olan Inter-Empoli maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER-EMPOLİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz aylarda oynanan Vanezia karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı.

Alt baldırında yaşanan sakatlık nedeniyle Bologna karşılaşmasında da oynamamıştı.

Tedavisi devam eden milli futbolcu bugün oynanacak Empoli maçında da forma giyemeyecek.

INTER-EMPOLİ MAÇI İLK 11, MAÇ KADROSU

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Raffaele Di Gennaro, Yann Bisseck ve Joaquin Correa'nın sakatlığı bulunuyor.

Empoli'de ise Luca Marianucci, Tino Anjorin, Nicalos Haas, Ola Solbakken, Pietro Pellegri ve Saba Sazonov'un sakatlıkları nedeniyle maçta oynamayacak.

Ayrıca Empoli'de Alberto Grassi, Giuseppe Pezella ve Liberato Cacace sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı kart görmeleri durumunda 25 Ocak 2025 tarihinde oynanacak Empoli-Bologna maçında forma giyemeyecekler.

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Inter: Sommer; Pavard, De Vrij, Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Martinez, Taremi

Empoli: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Cacace, Pezzella; Esposito; Colombo