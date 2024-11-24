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Hakan Çalhanoğlu'nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
24 Kasım 2024 21:40 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 21:45
Hakan Çalhanoğlu&#039;nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu!

Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlık raporu açıklandı.

İtalya Serie A​ temsilcisi Inter​'de forma giyen milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu​, sakatlığı sebebiyle Hellas Verona maçında forma giyememişti. 

Sky'da yer alan habere göre, Hakan, Hellas Verona maçının ardından takımla çalıştı. Milli futbolcunun, Şampiyonlar Ligi​'nde salı günü oynanacak RB Leipzig maçına kadar hazır hale gelebileceği iddia edildi.

Bu sezon Inter'de 12 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 4 kez gol sevinci yaşadı.

Hakan Çalhanoğlu'nun dönüş tarihini açıkladılar

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Kaynak: tgrthaber.com
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