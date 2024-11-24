Hakan Çalhanoğlu'nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
24 Kasım 2024 21:40 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 21:45
Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlık raporu açıklandı.
İtalya Serie A temsilcisi Inter'de forma giyen milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle Hellas Verona maçında forma giyememişti.
Sky'da yer alan habere göre, Hakan, Hellas Verona maçının ardından takımla çalıştı. Milli futbolcunun, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak RB Leipzig maçına kadar hazır hale gelebileceği iddia edildi.
Bu sezon Inter'de 12 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 4 kez gol sevinci yaşadı.
Kaynak: tgrthaber.com