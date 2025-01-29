Inter-Monaco maç kadrosu! Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

29 Ocak 2025 17:28 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 17:44

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün son karşılaşmalar oynanacak. Inter kendi evinde Monaco ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala gözler milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na çevrildi. Karşılaşmada milli futbolcu forma giyemeyecek. Inter-Monaco maçının hangi kanalda yayınlanacağı da açıklandı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, Şampiyonlar Ligi'nde bugün Monaco'yu kendi evinde ağırlayacak.

Bir üst tura çıkmayı garantileyen Inter, 16 puan ile 4. sırada yer alıyor. Monaco ise 13 puanla 10. sırada bulunuyor.

Futbolseverler tarafından Inter-Monaco maçının hangi kanalda olduğu ve maç kadrosu merak ediliyor.

INTER-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak olan Inter-Monaco karşılaşması açıklanan bilgilere göre TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Vatandaşlar şifresiz ve ücretsiz bir şekilde karşılaşmayı takip edebilecekler. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nin diğer maçları da yine TRT ekranlarından yayınlanacak.

INTER-MONACO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kapsamında oynanacak olan Inter-Monaco maçı bugün (29 Ocak 2025 Çarşamba) saat 23:00'da başlayacak.

Inter bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı 7 maçın 5'inde galibiyet, birer tanesinde ise galibiyet ve beraberlik aldı. Monaco'nun ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

INTER-MONACO MAÇ KADROSU

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle maçta forma giymeyecek.

Inter-Monaco maçının ilk 11'inin ise şöyle olması bekleniyor:

Inter: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram

Monaco: Majecki; Vanderson, Salisu, Kehrer, Mawissa Elebi; Magassa, Camara; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo