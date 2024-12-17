Invincible 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağı netleşti
Amazon'un video platformu Prime Video'da yayınlanan Invincible dizisinin yeni sezonunun ne zaman geleceği uzun zamandır izleyicileri tarafından merak ediliyordu. Prime Video'dan Invincible'ın 3. sezonun ne zaman çıkacağı ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre dizinin yeni sezonu 2025 Şubat ayında geliyor. Ayrıca dizinin yapımcısı izleyicilere müjdeli bir haber daha verdi.
Çizgi roman uyarlaması olan Invincible dizisinin ilk iki sezonu izleyiciler tarafından oldukça beğenilmişti.
Kısa sürede dünyanın en popüler animasyon serilerinden biri haline gelen dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı ise gündem oldu.
Konuyla ilgili dizinin yayınlandığı platform olan Prime Video'dan açıklama geldi.
INVINCIBLE YENİ SEZON NE ZAMAN?
Prime Video tarafından açıklanan bilgilere göre Invincible animasyon dizisinin 3. sezonu 6 Şubat 2025 tarihinde çıkış yapacak.
Dizinin ilk başla ilk 3 bölümünün yayınlanacağı kalan bölümlerinin ise ilerleyen haftalarda çıkacağı tahmin ediliyor.
Invincible'ın yapımcısı tarafından yapılan açıklamaya göre ise dizi önceki sezon olduğu gibi bu sezon ara vermeyecek. 3. sezonun bütün bölümleri kesintisiz bir şekilde yayınlanacak.
Dizinin yeni sezon fragmanında yer alan bilgilere göre Invincible karakteri bu sezon yeni kostüm giyecek.
INVINCIBLE ÇİZGİ ROMANI BİTTİ Mİ?
22 Ocak 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Invincible çizgi roman serisi 14 Şubat 2018 yılında 144 sayısı ile sona erdi.
Serinin animasyon dizisinin ilk sezonu ise 2021 yılında Amazon Prime Video'da yayınlanmaya başladı.
Süper kahramanlara farklı bir bakış açısı getiren dizi kısa sürede konusuyla popülerlik kazandı.