Invincible 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağı netleşti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

17 Aralık 2024 14:34 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 14:51

Amazon'un video platformu Prime Video'da yayınlanan Invincible dizisinin yeni sezonunun ne zaman geleceği uzun zamandır izleyicileri tarafından merak ediliyordu. Prime Video'dan Invincible'ın 3. sezonun ne zaman çıkacağı ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre dizinin yeni sezonu 2025 Şubat ayında geliyor. Ayrıca dizinin yapımcısı izleyicilere müjdeli bir haber daha verdi.