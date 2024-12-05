İoanna Kuçuradi kimdir? Ünlü felsefeci ödül aldı

05 Aralık 2024 17:24 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 17:40

Felsefe ve İnsan Hakları konusundaki çalışmalarıyla bilinen dünyaca ünlü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi 28. Aydın Doğan ödülünü almasının ardından Google’de en çok arananlar arasına girdi.

Aydın Doğan Vakfı tarafından verilen Aydın Doğan ödülü bu yıl felsefe ve insan hakları konusundaki çalışmalarıyla ülkemizin adının uluslararası camiada duyulmasını sağlayan İoanna Kuçuradi’ye verildi.

“İNADINA MUTLUYUM, BU BİR YAŞAM BİÇİMİ”

Törenin devamında Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ile kısa bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşi sırasında Prof. Dr. Kuçuradi “İnsan hakları hukuk değildir. İnsan hakları, etik ilkelerdir. Eğer bir konuda adaleti sağlamak istiyorsak, hukukun oradan türetmesi ve sürekli uyanık gözlerle bunları izlemesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

Tören, Prof. Dr. Kuçuradi’nin “İnatla umutluyum. Bu bir yaşam biçimi.” sözleriyle sona erdi.

PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ KİMDİR?

Türkiye’de felsefe çalışmalarının öncü isimlerinden olan İoanna Kuçuradi Çorlulu bir annenin ve Sakız Adası göçmeni bir babanın kızı olarak 4 Ekim 1936’da İstanbul’da dünyaya geldi.

1959’da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi.

1970’te doçent, 1978’de de profesör oldu.

İoanna Kuçuradi 1998 yılından bu yana da UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsünün sahibidir.

Prof. Dr. Kuçuradi’nin yurt içi ve yurt dışı dahil onlarca ödülü vardır.