Fazıl Say'dan Ali Koç'a 'Tatlıses' hatırlatması ve 'Felsefe' göndermesi!

10 Haziran 2024 11:10 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 11:26

Aziz Yıldırım'ın Alı Koç'a 'Hallac-ı Mansur'u oku' tavsiyesi gündem oldu! Ne söylemek istediği ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın Alı Koç'a 'Hallac-ı Mansur'u oku' tavsiyesi gündem oldu! Ne söylemek istediği ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulunun tamamlanması sonrası, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, üçüncü kez başkan seçilen Ali Koç'u sert bir dille eleştirdi.

Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı: "Ali Koç (tebrik ederim kazanmış yine) aileden çok zengin. Türkiye gibi yoksul bir ülkede yüz milyonlarca doları futbola yatırıyor. Nerdeyse tüm holding birimlerini de işe koşuyor, paralar paralar, anlayamayacağımız rakamlar, yine de 6 yıl başarısız oluyor."

TRANSFER HARCAMALARINA TEPKİ!

Say, "O parayla kültür devrimi olurdu, orkestralar, festivaller, bienaller kurulurdu, eserler üretilirdi, eğitimde neler yapılırdı Anadolu'da, -bu zor durumdaki ülkede- o para o vasat futbolculara verileceğine, üşke kültürel şahlanırdı, sadece kültür de değil, ilim bilim..Yatırım.. 6 yılda 1 şampiyonluk alamadı, suçlu hep ya Federasyon, ya Galatasaray ya da öteki filan. Suudi Arabistan suçlu" ifadelerini kullandı.

“Destek oluruz” diyoruz, 3 gün sonra yine saçma bir şey oluyor, takımı süper kupa finalinden çekiliyor, “ligden çekilirim” diyor, “ben oldukça şampiyon olamayız bir daha aday olmam” diyor.. Filan..” diyen Fazıl Say şunları söyledi:

(Bu yazımın altına bolca “sen piyanonu çal” bekliyorum sıkıntı yok) Şimdi; “eğitim” dedik..

Türkiye’nin gerçekte en büyük sorunu ; felsefesizlik. Felsefe? Asıl sorun.. Ülkede felsefe yok.

İstersen dünyanın en iyi üniversitesinden mezun ol, felsefe yoksa? Yok..

Mesela Ege’de bir yerde, dünya çapında bir “Felsefe günlerine” o parayı verseniz, dünya terse dönecek )))

Anlamıyorlar..

OXFORD HATIRLATMASI!

Tatlıses’in meşhur “Urfa’da Oxford vardı da biz mi gitmedik?” sözü hala akıllardadır.

Neyse ne..

Bizde “seçim” denilen şeyi bir kenara koyalım zaten.

Biliyoruz seçimleri..

Merak ediyorum ; Mourinho gibi zeki bir adam ne yapacak, bu sistemde, bu felsefesizlikte?

“İmparatorluk” yine “İmparator”u seçti.

6 yılda 6-0 olmuştu.. Devam madem…