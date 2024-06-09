Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım karşı karşıya! Bacak bacak üstüne atıp direkt gözlerine baktı

09 Haziran 2024 09:03 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 09:08

Fenerbahçe'de başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayındaki tartışması yankı bulmaya devam ederken, kamera arkasında yaşanan bir olay öne çıktı. Yayının gerçekleştirildiği Habertürk stüdyosunda her iki başkan adayının ekipleri de hazır bulunurken en dikkat çekici isim ise Yıldırım'ın birkaç gün önce Fetöcülük dahil birçok suçlamayla hedef aldığı Acun Iılıcalı'ydı.

İSTİFİNİ BİLE BOZMADI

Tarihe geçen yayın öncesi stüdyoda hazırlıkların yapıldığı sırada tansiyon yükseldi. İki adayın ekipleri arasında tartışma baş gösterirken stüdyoda elektrikli anlar yaşandı. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın anında müdahalesiyle ortam sakinleştirildi.

Ancak yaşanan gerilim esnasında Acun Ilıcalı'nın bir köşede sandalyede bacak bacak üstüne atmış halde oturan Ilıcalı'nın istifine bile bozmadığı görülürken, Aziz Yıldırım'a yönelik direkt bakışı da dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde seçim çalışmaları kapsamında kongre üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda, "Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. Mourinho ile Londra'da görüşmüşüm. Yanlış biliyor, Londra'da değil Roma'da görüştüm. Gerizekalı Acun! İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik'te Fetöcülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler. Kendisiyle konuştum ve yapma dedim. Yapmıyorum, etmiyorum dedi ama yapıyormuş. Öğrendik sonradan" ifadelerini kullanmıştı.

"MOURİNHO İLE NASIL ÇALIŞACAKSINIZ" DEMİŞTİ

Acun Ilıcalı ise bu sözlere dün Ülker Stadı'nda düzenlenen olağan genel kurulun ilk oturumunda cevap vermişti. Yıldırımın kendisine atmadık çamur bırakmadığını belirten Ilıcalı, "Aziz Yıldırım’ı mahkemeye verdim, ona cevap vermek istemiyorum. Siz kalkıp, 'Mourinho'nun menajerine açıktan para verdiniz' derseniz Fenerbahçe'yi, Mourinho'yu ve menajerini suçlamış oluyorsunuz. Hocamız Mourinho beni aradı ve 'Bu olanlar doğru mu?' dedi. Ben de 'evet' dedim Son derece üzüldü. Daha gelmeden şu tribünlerin kucakladığı Mourinho'ya çamur atmayı başardınız. Başkan olursanız Mourinho ile nasıl çalışacaksınız?"