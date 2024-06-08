Fenerbahçe Beko 101 sayı bulduğu maçta Anadolu Efes'i yenerek seride durumu 2-0'a getirdi!

08 Haziran 2024 22:16 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 22:43

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i deplasmanda 101-70 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Karşılaşmaya hücumda hatalar yaparak başlayan Anadolu Efes karşısında 8-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, üç sayılık atışlardaki isabetiyle farkı açtı ve 5. dakikayı 18-8 önde geçti. Wilbekin'in peş peşe üç sayılık basketleriyle farkı yükselten sarı-lacivertliler, ev sahibinin hücumlardan boş dönüşlerini iyi değerlendirdi. Pota altındaki etkili savunması sonrasında Anadolu Efes'i dış atışlara yönlendiren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 31-16 önde tamamladı.

Anadolu Efes'in savunmada daha sert olma çabalarına rağmen skor üretmekte güçlük çekmeyen Fenerbahçe Beko, 15. dakikaya 19 sayılık farkla başladı (22-41). Üç sayı çizgisinin gerisinden attığı şutlardaki yüksek isabetini sürdüren sarı-lacivertliler, ribauntlarda da rakibine üstünlük kurdu. Tarık Biberovic'in üç sayılık basketiyle 20 sayılık farka (24-44) ulaşan Fenerbahçe Beko'ya karşı 7-0'lık bir seriyle arayı kapatmaya çalışan Anadolu Efes'in çabalarına Calathes ile Wilbekin'in üç sayılık basketleriyle son veren sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 53-38 üstünlükle gitti.

İlk yarıdaki tempo üçüncü çeyrekte de devam etti. Karşılıklı basketlerle devam eden bu bölümde Fenerbahçe Beko farkı yine 20 sayıya yükseltti (64-44). Üç sayılık basket performansını üçüncü çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Beko, savunmadaki etkili oyunuyla ev sahibi ekibin oyuna ortak olma çabalarına izin vermedi ve bu bölümü 78-51 galip bitirdi.

Son çeyreğin başında Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle farkı 30 sayıya (51-81) yükselten Fenerbahçe Beko, müsabakanın bu bölümünde zaman zaman tempoyu düşürse de mücadeleyi 101-70 kazandı ve seride 2-0 öne geçti.

Final serisinde 3 galibiyet alacak olan takımın sezonu şampiyonlukla sonlandıracağı serinin ilk iki maçını kazanan Fenerbahçe Beko, gözünü son maça çevirdi.

Serinin üçüncü maçı 10 Haziran günü Fenerbahçe Beko'nun evinde oynayacak.