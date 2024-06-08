Leicester, Vardy ile nikah tazeledi!

08 Haziran 2024 21:49 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 22:13

Championship'te şampiyonluk yaşayarak Premier Lig'e yükselen Leicester City, Jamie Vardy'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

"OYUN BİTTİ DİYENE KADAR DEVAM"

37 yaşındaki Jamie Vardy yaptığı açıklamada "Geride kalan sezonda elde ettiğim rakamlardan çok mutluyum ancak daha yapılacak çok şey var. Yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu her zaman söylemişimdir. Bacaklarım iyi hissediyor, bu yüzden bacaklarım 'oyun bitti' diyene kadar devam ediyorum. O gün gelecek ama bu şu an değil." dedi.

Jamie Vardy Leicester forması altında çıktığı maçta 464 maçta 190 gol attı.