Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayına çıkıyor! 'Moderatörsüz baş başa'
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
08 Haziran 2024 20:11 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 23:00
Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un canlı yayın davetini kabul etti. Yıldırım, bu akşam canlı yayına çıkacaklarını açıkladı.
Aziz Yıldırım, Ali Koç'un canlı yayına çıkma çağrısını kabul etti.
"MODERATÖRSÜZ BAŞ BAŞA"
Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.
İLK TEKLİF ERTEM ŞENER'DEN GELDİ
Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklama sonrasında ilk canlı yayın teklifi Beyaz TV'den Ertem Şener aracılığı ile geldi. Ertem Şener'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sn Ali Koç ve Sn Aziz Yıldırım, Beyaz Futbol’da tarafsız ve objektif yayıncılık ilkesi doğrultusunda sizleri ağırlamaktan şeref duyarım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr