Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayına çıkıyor! 'Moderatörsüz baş başa'

08 Haziran 2024 20:11 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 23:00

Alişan, Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı tartışmasına dahil oldu! Paylaşımlarında 'Başkan Acun abi" sözleri TT oldu

Alişan, Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı tartışmasına dahil oldu! Paylaşımlarında 'Başkan Acun abi" sözleri TT oldu

Fenerbahçe'de olaylı genel kurul: Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çağrı: Son kez bu teklifi yapıyorum

Fenerbahçe'de olaylı genel kurul: Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çağrı: Son kez bu teklifi yapıyorum

Aziz Yıldırım, Ali Koç'un canlı yayına çıkma çağrısını kabul etti.

"MODERATÖRSÜZ BAŞ BAŞA"

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

İLK TEKLİF ERTEM ŞENER'DEN GELDİ

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklama sonrasında ilk canlı yayın teklifi Beyaz TV'den Ertem Şener aracılığı ile geldi. Ertem Şener'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sn Ali Koç ve Sn Aziz Yıldırım, Beyaz Futbol’da tarafsız ve objektif yayıncılık ilkesi doğrultusunda sizleri ağırlamaktan şeref duyarım." ifadelerini kullandı.