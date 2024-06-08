Fenerbahçe'de seçim öncesi tarihi yüzleşme! Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında

08 Haziran 2024 23:14 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 06:55

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayına çıkacağı televizyon kanalı belli oldu!

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayına çıkacağı televizyon kanalı belli oldu!

Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk TV ekranlarında Ahmet Selim Kul'un moderatörlüğünde ekranlara çıktı.

08.06.2024 23:13

23:13 Seçim öncesi Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yüzleşmesi başladı. Aziz Yıldırım'ın çağrısı üzerine ikili canlı yayına sarılıp öpüşerek başladı.

23.24 Ali Koç: Başkanım ben sizi 2018'deki seçimden sonra bir daha görmedim.

23.25 Aziz Yıldırım: Sen hep başarısızsan ben ne yapayım Aliciğim.

23.28 Ali Koç: Neden bugün barışıyoruz? Ben hep barışmak istedim ama neden bugün?

23.29 Aziz Yıldırım: 2018'e kadar FETÖ mahkemeleri devam etti. Sana söyledim. Gel yönetimi birlikte ele alalım. Beraber yönetelim kulübü. Bunlarla birlikte mücadele verelim.

23.41 Ali Koç: Hep Ali Koç dediniz. Bir kere Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç demediniz.

23.43 Aziz Yıldırım: Ali Şen başkan Fenerbahçe şampiyon dediklerinde 1998'de ben başkan seçildim. Ali Şen kulübe geldiğinde rahatsız olurduk. Ben sizi rahatsız etmemek için stada kulübe gelmedim. Bundan dolayı mutlu olmalısınız. Bu yüzden uzak durdum.

23.46 Ali Koç: Nihat Özdemir ''9 yıldır şike yapılmadı'' derken 2011'i işaret etmişti. Biz ona karşı tavır alırken siz ne yaptınız? Size yapıldı bu hakaret bana değil. Sizden de reaksiyon bekledim.

23.51 Aziz Yıldırım: Eğer konuşursam altında kalırız. Sen Koç'sun. Sana bir şey olmaz. Ama ben konunun altında kalırım.

23.54 Ali Koç: 103 gerçek kişi beni Cimer'e şikayet etti. Orada 3 Temmuz davasında beni sorumlu tutuyor. Siz buna inanmıyorsunuz değil mi?

00.08 Ali Koç: 6 sene neden şampiyon olamadık. Kötü hoca kötü planlama diyebiliriz. Ama mali fair-play yüzünden transfer yapamadık. İlk 2 sene hoca tercihi kadro mühendisliğimiz kötüydü. Sonraki senelerde hakemler bizi doğradı.

"MOURINHO'YA APTAL MI DİYORSUNUZ?"

Öte yandan programda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho konusunda yaşanan diyalog da dikkat çekti. İşte o konuşmalar:

Ali Koç: "Biz Mourinho ile 12'ye anlaştık. Açıktan para vermişler diyorsunuz"

Aziz Yıldırım: "Ben demedim. Ben 12 milyon mu demişim? Siz 10'a aldık diye açıklama yaptınız. Bu işin içinde 20 senedir varım. Al 15 demedim, pazarlık yaptım. 18 istedi. 14 verdik. 3 yardımcısıyla 15'e anlaştık. Siz aşağısına anlaşabilirsiniz. 15 hoca ve ekibi, menajeri yok."

Ali Koç: "Adama aptal mı diyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "İmaj hakkı verecektim, ayıracaktım. 15'in içinde olacaktı. 5-6 milyon imaj hakkı verecektim, vergiyi düşsün diye."

Ali Koç: "Açıktan para verdi diyorsunuz. Bir yöneticiniz bir TV'ye çıkıyor. Açıktan para mı vermişler diyor, o menajeri biliyoruz diyor."

Aziz Yıldırım: "Mourinho geldiği için mutlu musun? Yüzde 1 katkım varsa bana teşekkür etmen lazım."

Ali Koç: "Ben size çok şeyden teşekkür ederim."

Aziz Yıldırım: "9'una kadar bizimle gidip alalım, paranın yarısını ben ödeyeyim dedim."

Ali Koç: "Siz onu dediğinizde anlaştık dediniz."

Aziz Yıldırım: "Ben gittim kendisiyle görüştüm. Diğer aday beni telefonla aradı 'Görüştüm' dedi. 'Sadettin Bey beni aradı görüştüm' dedi. '3 adayız ama Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var' dedim. 'Bizden hangisi kazanırsa kazansın Türkiye'ye gel' dedim. O da 'Olur' dedi. Önder, Mendes ile Portekiz'de görüştüler. Evrağı verdik, hazırladılar her şeyi siz devreye girdiniz."

Ali Koç: "Biz öncesinde devreye girmiştik"

Aziz Yıldırım: "Galatasaray, İrfan Can Kahveci'ye 4.5 M euro verdi. Sonra önünüze Galatasaray'ın teklifi 10.5 milyon euro diye kağıt koydular, 11'e aldınız."

Ali Koç: "KAP'a 7 milyon euro bildirdik. Yani Fenerbahçe suç mu işledi diyorsunuz?"

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan seçimli genel kurulda yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım'ı canlı yayına davet etmişti.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Basın açıklaması yapılmış, onların iddialarının hepsi boş. Sayın başkan çok geç değil, saat 5'e geliyor, haydi bu akşam çıkalım televizyona... Tarihte son kez bu teklifi yapıyorum; istiyorsanız istediğiniz yerde buluşalım ve konuşalım." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Aziz Yıldırım ilerleyen saatlerde Ali Koç'un bu teklifini kabul etti ve "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." şeklinde konuştu.