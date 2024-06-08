Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayına çıkacağı televizyon kanalı belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
08 Haziran 2024 22:26 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 22:39
Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım televizyonda canlı yayına çıkacağı kanal belli oldu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini Aziz Yıldırım kabul etmişti. Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamadan sonra kanallar sıraya girmişti.
Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Camiamıza Bilgilendirme: Başkanımız Sayın Ali Y. Koç ve Eski Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, saat 23.00’te Habertürk TV ekranlarında canlı yayında bir araya geleceklerdir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr