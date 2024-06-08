Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayına çıkacağı televizyon kanalı belli oldu!

08 Haziran 2024 22:26 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 22:39

Aziz Yıldırım'ın Ali Koç ile moderatörsüz çıkma teklifi kabul edilmedi, programa Doğan Şentürk moderatörlük yapacak

Aziz Yıldırım'ın Ali Koç ile moderatörsüz çıkma teklifi kabul edilmedi, programa Doğan Şentürk moderatörlük yapacak

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini Aziz Yıldırım kabul etmişti. Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamadan sonra kanallar sıraya girmişti.

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Camiamıza Bilgilendirme: Başkanımız Sayın Ali Y. Koç ve Eski Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, saat 23.00’te Habertürk TV ekranlarında canlı yayında bir araya geleceklerdir." ifadelerini kullandı.