iOS 18 güncellemesi alacak iPhone modelleri modelleri duyuruldu

11 Haziran 2024 17:06 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 16:44

Apple, WWDC 2024 etkinliğinde Eylül ayında yayınlanacak iOS 18 güncellemesini alacak iPhone modellerini duyurdu.

Yeni güncelleme, kullanıcıların cihazlarına birçok yenilik ve gelişmiş özellik getirecek.

iOS 18 Güncellemesi Alacak Modeller:

iPhone 15, 15 Pro ve 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Pro ve 14 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro ve 13 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro ve 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max ve XR

iPhone SE (2. ve 3. nesil)

iOS 18, ana ekran özelleştirmelerinden Siri'nin gelişmiş yapay zekâ yeteneklerine kadar birçok yeni özellikle geliyor.

Ayrıca Fotoğraflar uygulaması yeniden tasarlanırken, arka plan aktivitesini azaltarak performansı iyileştirecek Oyun Modu gibi özellikler de kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Bu güncelleme ile iPhone'lar daha akıllı ve kullanıcı dostu hale gelecek.