İOS 18 güncellemesi sonrası iPhone 11, 12, ve 13 modellerinde sorunlar yaşanıyor

17 Eylül 2024 12:40 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 12:41

Apple'ın yeni İOS 18 güncellemesi büyük ses getirmişti. Milyonlarca kullanıcının merakla beklediği güncelleme dün Türkiye'de yer aldı. Yurtdışındaki kullanıcıların bildirmesine göre güncelleme sonrasında iPhone 11, 12, ve13 modellerinde çökme meydana geldiği iddia ediliyor.

iOS 18 çıkış tarihi ve saati! iOS 18 özelliklerinde iPhone'lar için 3 büyük yenilik geliyor

iOS 18 çıkış tarihi ve saati! iOS 18 özelliklerinde iPhone'lar için 3 büyük yenilik geliyor

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan İOS 18​ güncellemesi kullanıcılara sunuldu. Yeni gelen yazılım güncellemesiyle beraber Clean Up gibi birçok özellik eklendi.

Kullanıcıların bazıları güncelleme sonrasında 11,12,13 modellerinde ekran donması sorunu yaşadığını belirtti.

İOS 18 GÜNCELLEMESİ SONRASI IPHONE 11,12,13 ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU YAŞANIYOR?

X platformunda yurtdışında yaşayan bir kullanıcı "iOS 18 güncellemesinden sonra iPhone 11, 12 ve 13 cihazlarının küresel olarak çöktüğüne dair raporlar geliyor! Kullanıcılar donmuş ekranlarla ve uygulama çökmeleriyle karşılaşıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den şu an için herhangi bir bildirim gelmezken yurtdışından bazı sorunlar yaşandığına dair raporlamalar yapılıyor.

Kullanıcılar sosyal medya hesaplarında güncellemenin hatalı olduğunu ve düşük modeller için uygun olmadığını belirtti.

İOS 18 HANGİ MODELLERE GELDİ?

Güncelleme alan cihazlar şöyle:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max



iPhone 13​

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12​

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE 3. nesil

iPhone SE 2. nesil