İOS 18 güncellemesi sonrası iPhone 11, 12, ve 13 modellerinde sorunlar yaşanıyor
Apple'ın yeni İOS 18 güncellemesi büyük ses getirmişti. Milyonlarca kullanıcının merakla beklediği güncelleme dün Türkiye'de yer aldı. Yurtdışındaki kullanıcıların bildirmesine göre güncelleme sonrasında iPhone 11, 12, ve13 modellerinde çökme meydana geldiği iddia ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde tanıtılan İOS 18 güncellemesi kullanıcılara sunuldu. Yeni gelen yazılım güncellemesiyle beraber Clean Up gibi birçok özellik eklendi.
Kullanıcıların bazıları güncelleme sonrasında 11,12,13 modellerinde ekran donması sorunu yaşadığını belirtti.
İOS 18 GÜNCELLEMESİ SONRASI IPHONE 11,12,13 ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU YAŞANIYOR?
X platformunda yurtdışında yaşayan bir kullanıcı "iOS 18 güncellemesinden sonra iPhone 11, 12 ve 13 cihazlarının küresel olarak çöktüğüne dair raporlar geliyor! Kullanıcılar donmuş ekranlarla ve uygulama çökmeleriyle karşılaşıyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye'den şu an için herhangi bir bildirim gelmezken yurtdışından bazı sorunlar yaşandığına dair raporlamalar yapılıyor.
Kullanıcılar sosyal medya hesaplarında güncellemenin hatalı olduğunu ve düşük modeller için uygun olmadığını belirtti.
İOS 18 HANGİ MODELLERE GELDİ?
Güncelleme alan cihazlar şöyle:
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE 3. nesil
iPhone SE 2. nesil