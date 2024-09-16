İOS 18 güncellemesi telefonunuzun "Ayarlar" kısmından indirilebiliyor

16 Eylül 2024 09:09 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 09:18

16 Eylül 20.00 itibarıyla kullanıma sunulacak olan İOS 18 güncellemesi gündemde yer aldı. Ana ekranda boş alanlarda uygulamalara düzenleme yapılabilecek olan güncellemeyi indirmek isteyenler nasıl yükleneceğini araştırdı.

iPhone XR ve üstü modellere gelecek olan İOS 18​ güncellemesini telefonuna yüklemek isteyenler nasıl yükleneceğini merak ediyor.

Apple, Glowtime etkinliğinde yeni güncellemenin çıkış tarihini açıklamıştı.

İOS 18​ NASIL YÜKLENİR, NEREDEN İNDİRİLİYOR?

İlk olarak telefonunuzda bulunan "Ayarlar" butonuna tıklayınız.

Genel - Yazılım Güncelleme kısmına tıkladıktan sonra "Güncellemeler" kısmına tıklayınız.

iOS 18​ güncellemesini seçtikten sonra güncelleme ekranınıza gelecek. İndirmek için şimdi güncelle butonuna tıkladıktan sonra kısa bir süre bekleyin. Ardından güncellemeniz indirilmiş olacak ve yüklemek için uygun hale gelecek.

IPHONE İOS 18​ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Yeni güncelleme ile beraber Denetim Merkezi yeniden tasarlandı. Ana ekranda çeşitli özelleştirmeler yapılırken kontrolleri boyutlandırma imkanı sunuyor.

Fotoğraflarda bulunan nesneleri kaldırmak amacıyla yapay zeka destekli Clean Up özelliği heyecanla bekleniyor.

Güncelleme ile beraber birçok uygulamayı Face ID, Touch ID veya iPhone parolasıyla kilitleyebiliyorsunuz. Gizlenen uygulamalar özelliği de ses getirdi.