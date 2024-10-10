iOS 18.1'in ne zaman çıkacağı belli oldu! Apple'ın yapay zekası telefonlara geliyor

10 Ekim 2024 14:10 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:25

ABD'li teknoloji devi Apple yeni yapay zeka modeli "Apple Intelligence"ı iPhone'lara iOS 18.1 sürümüyle ekleyecek. Kullanıcılar tarafından iOS 18.1 ne zaman çıkacak sorusunun cevabı merak edilirken tarih netleşti. iOS 18.1 iPhone'lara ekim ayının sonunda sunulacak.

Apple geçtiğimiz ay yeni akıllı telefon serisi iPhone 16​ ailesini tanıttı.

Yeni cihazların tanıtılmasının ardından daha önce açıklanan yapay zeka modeli Apple Intelligence​'ın iPhone'lara ekleneceği tarih gündeme geldi.

Firma konuyla ilgili yaptığı açıklamada Apple Intelligence'ın iOS 18.1 sürümü ile cihazlara ekleneceğini belirtti.

Teknolojiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından iOS 18.1 sürümünün ne zaman çıkacağı araştırılıyor.

İOS 18.1 NE ZAMAN GELECEK?

Apple tarafından açıklanan bilgilere göre iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ve 16 serisine gelecek olan iOS 18.1 güncellemesi 28 Ekim tarihinde cihazlara sunulacak.

APPLE INTELLİGENCE TÜRKÇE​ DESTEKLİYOR MU?

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre ilk etapta Apple Intelligence sadece İngilizce olarak kullanıma açılacak.

2025 yılı içerisinde Apple yapay zekasının Çince, Fransızca, İspanyolca ve Japonca dillerinin de destekleyeceğini belirtti.

Türkçe'nin ne zaman destekleneceği ile ilgili ise firma tarafından yapılmış bir açıklama henüz bulunmuyor.

APPLE YAPAY ZEKASI TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ, NE ZAMAN?

Türkiye'de bulunan iPhone kullanıcıları da 28 Ekim tarihinde Apple Intelligence güncellemesini almaya başlayacak.

Ancak kullanıcıların yapay zekayı deneyimleyebilmeleri için cihazlarının dillerini İngilizce yapmaları gerekiyor.

iPhone'ların dilini değiştirmek için ise kullanıcıların "Ayarlar -> Genel -> Dil ve Bölge -> Dil Ekle -> İngilizce" adımlarını takım etmeleri gerekiyor.