iPhone 16 Pro'nun tanıtımına saatler kala ne kadar olacağı ortaya çıktı

09 Eylül 2024 09:44 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:04

Teknoloji devi Apple bugün yeni akıllı telefon serisi iPhone 16'ları tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtıma saatler kala iPhone 16 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı.

iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu: Yine cep yakacak!

iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu: Yine cep yakacak!

ABD'li teknoloji şirketi Apple bugün düzenleyeceği "Glowtime" etkinliği ile yeni iPhone 16 serisini tanıtmaya hazırlanıyor.

Akıllı telefonların yanı sıra yeni AirPods ve Apple Watch gibi ürünlerin de tanıtılacağı etkinliğe saatler kala bir sızıntı yaşandı.

Bloomberg'den teknoloji yazarı Mark Gurman, iPhone 16 Pro'nun ne kadara satışa çıkacağını açıklandı.

Vatandaşlar tarafından iPhone 16 Pro'nun ne kadar olacağı merak ediliyor.

İPHONE 16 PRO NE KADAR OLACAK?

Apple'ın iPhone 15 Pro'da olduğu gibi iPhone 16 Pro'da da en düşük depolama alanı seçeneğini 256 GB olarak çıkartacağı açıklanmıştı.

Cihazın bu sebepten dolayı 1.099 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacağı yönünde iddialar bulunuyordu.

Apple'a yönelik açıkladığı bilgiler ile tanınan Mark Gurman tarafından iPhone 16 Pro'nun diğer serilerde olduğu gibi 999 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacağı açıklandı.

iPhone X, Xs, 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro ve 15 Pro modellerinin en düşük versiyonu 999 dolardan satışa satışa çıkarılmıştı.