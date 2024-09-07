iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu: Yine cep yakacak!

07 Eylül 2024 17:49 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 17:51

Apple'ın iPhone 16 serisi, 9 Eylül Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'da tanıtılacak. Merakla beklenen yeni iPhone 16 serisine sayılı günler kaldı. Peki iPhone 16 ve 16 Pro modellerinin Türkiye fiyatları ne kadar olacak? Gelen son iddialar, bu soruya cevap verdi.

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere dört modelden oluşacak iPhone 16 serisi 9 Eylül 2024 tarihinde, Apple'ın Kaliforniya'daki Apple Park Kampüs binasında düzenlenen tanıtım lansmanında duyurulacak.

iPhone 16 ve 16 Pro özellikleri, bugüne kadar sızdırılan raporlar sayesinde büyük ölçüde belli olmuştu. Ancak özellikle Türk kullanıcılar başta olmak üzere teknoloji meraklılarının en çok merak ettiği konular arasında iPhone 16 serisinin fiyatları bulunuyor. Peki iPhone 16 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Tüm modellerde titanyum kasaya ve yeni bir kamera sistemine geçiş yapacak olan iPhone 16 modelinin, yurt dışında iPhone 15 ile aynı başlangıç fiyatına sahip olacağı tahmin ediliyor. Tabii ki Apple'dan gelen resmi bir açıklama yok ancak sektördeki beklentiler ekseriyetle bu yönde bulunuyor.

IPHONE 16 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Beklentiler gerçek olursa, iPhone 16 (128 GB) yurt dışı fiyatı 799 dolar olarak belirlenecek. Apple'ın bu cihazı Türkiye'de hangi tarihte satışa sunacağı bilinmiyor ancak fikir vermesi adına 7 Eylül'deki dolar/TL kuruna göre hesaplandığında, ortaya şöyle bir tablo çıkıyor:

- iPhone 16 128 GB: 799-899 dolar

- iPhone 16 256 GB: 899-999 dolar

- iPhone 16 512 GB: 1099-1199 dolar

iPhone 16 (128 GB) ABD'de 27 bin TL fiyatla satışa çıkacak. Tabii Türkiye'ye geldiğinde bu fiyata vergiler de eklenecek. Bu doğrultuda fiyatın 2 katına çıkarak, 60 bin TL bandına ulaşması bekleniyor. Aradaki farkın ise tamamı vergi.

BİR AKILLI TELEFONDAN HANGİ VERGİLER ALINIYOR?

iPhone 16'dan (daha doğrusu Türkiye'ye giren bütün telefonlardan) yüzde 12 TRT bandrol ücreti, yüzde 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı payı, yüzde 50 ÖTV ve yüzde 18 KDV alınıyor. Telefonun Türkiye'deki resmi satış fiyatı, tüm bu vergiler eklendikten sonra iki katına çıkıyor.

IPHONE 16 PRO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 16 Türkiye fiyatı minimum 60 bin TL'den başlayacak, fakat daha üst düzey olan iPhone 16 Pro serisiyle birlikte 100 bin TL'nin üstüne çıkılması bekleniyor. Zaten en son yapılan Apple Türkiye zamlarıyla iPhone 15'te bu psikolojik sınır aşılmıştı. İddialara göre iPhone 16 Pro yurt dışı fiyatları şöyle:

- iPhone 16 Pro 128 GB: 999-1099 dolar

- iPhone 16 Pro 256 GB: 1099-1199 dolar

- iPhone 16 Pro 512 GB: 1299-1399 dolar

- iPhone 16 Pro 1 TB: 1499-1599 dolar

- iPhone 16 Pro Max 256 GB: 1119 dolar

- iPhone 16 Pro Max 512 GB: 1399 dolar

- iPhone 16 Pro Max 1 TB: 1599 dolar

Bu doğrultuda, yine 7 Eylül'deki dolar/TL kuru üzerinden hesaplandığında ve vergiler de eklendiğinde iPhone 16 Pro serisinin Türkiye fiyatları tahminen şöyle olacak:

- iPhone 16 Pro 128 GB: 80 bin 999 TL

- iPhone 16 Pro 256 GB: 85 bin 999 TL

- iPhone 16 Pro 512 GB: 95 bin 499 TL

- iPhone 16 Pro 1 TB: 105 bin 999 TL

- iPhone 16 Pro Max 256 GB: 95 bin 499 TL

- iPhone 16 Pro Max 512 GB: 105 bin 999 TL

- iPhone 16 Pro Max 1 TB: 115 bin 499 TL