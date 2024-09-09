iPhone 16'nın tanıtılacağı Apple lansmanı bugün saat 20.00'da YouTube üzerinden izlenebilecek

09 Eylül 2024 15:00 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 15:28

ABD'li teknoloji devi Apple bugün yeni akıllı telefon serisi iPhone 16'ları düzenleyeceği lansman ile tanıtacak. iPhone 16 lansmanının nasıl izleneceği merak edilirken saat kaçta başlayacağı belli oldu.

iPhone 16 Pro'nun tanıtımına saatler kala ne kadar olacağı ortaya çıktı

iPhone 16 Pro'nun tanıtımına saatler kala ne kadar olacağı ortaya çıktı

iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu: Yine cep yakacak!

iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu: Yine cep yakacak!

Teknoloji devi Apple bugün (9 Eylül 2024) Cupertino kampüsünde bulunan Steve Jobs Tiyatrosu'nda "Glowtime" adlı yeni bir lansman düzenleyecek.

Lansman kapsamında Apple yeni akıllı telefon serisi iPhone 16'ları ve AirPods'ları tanıtacak.

Vatandaşlar tarafından Apple iPhone 16 lansmanının nasıl izleneceği merak ediliyor.

APPLE LANSMANI NASIL İZLENİR?

iPhone 16'ların tanıtılacağı Glowtime lansmanı Apple'ın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Lansman YouTube ile eş zamanlı bir şekilde firmanın resmi web sitesinde yer alan etkinlikler sayfasından da izlenebilecek.

İPHONE 16 LANSMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TANITILACAK?

Apple'ın Glowtime lansmanı Türkiye saati ile bugün (9 Eylül 2024) saat 20.00'de başlayacak.

iPhone 16 serisinin etkinliğin açılış konuşmasının ardından tanıtılması bekleniyor.

Apple'ın lansmanda tanıtacağı tüm ürünler ise şöyle: