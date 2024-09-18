İrem Sak, Çukur ve Yalan Dünya dizilerinde oynadı

18 Eylül 2024 15:19 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 15:28

Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz İrem Sak birçok dizi ve filmde yer aldı. Gürse Birsel'in yer aldığı Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Tülay karakteri halen sosyal medyada hatırlanıyor.

2015-2018 aralığında Güldür Güldür Show​'da rol alan oyuncu İrem Sak, sosyal medya paylaşımlarıyla ve güldüren şakaları ile beğeni topluyor.

Televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz ismin özel hayatı da gündeme geliyor.

İREM SAK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Başarılı oyuncu birçok dizi ve filmde yer aldı. Kariyerindeki ilk deneyimi Şen Yuva'da Şehrazat oldu. 2011 yılında 5'er Beşer Sinem rolünü oynadı.

Yalan Dünya'da Tülay karakterini 2012 yılında canlandırmasının ardından 2015- 2018 aralığında Güldür Güldür Show'da ekranlara çıktı.

2016 senesinde 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Hepimizin Öyküsü Aynı oyunuyla Seçici Kurul Özel Ödülü'nü kazanan isim 2017 yılında 28. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Martı adlı dram filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almaya hak kazandı.

Dönerse Senindir, Ölümlü Dünya ve Düğüm Salonu gibi filmlerde yer alan Sak, 2019 yılında Bir Aile Hikayesi dizisinde Müjde karakterini oynamıştı. Başarılı performanslarından birisini de 2020 yılında Çukur dizisindeki Seren karakteri ile sergilemişti.

İREM SAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

9 Şubat 1986 tarihinde Sivas'ta doğan isim ilk ve ortaokul eğitimini Sivas'ta tamamladı. Lise eğitimini Sivas'ta Selçuk Anadolu Lisesi'nde tamamlamasının ardından 2006 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümü için İstanbul'a geldi.