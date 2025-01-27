İrfan Can Eğribayat'ın çocuğu öldü mü, neden? Eşinin yaptığı paylaşımın ardından gündem oldu

27 Ocak 2025 15:03 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 15:31

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın çocuğunun neden öldüğü Göztepe karşılaşmasının ardından gündem oldu. İrfan Can Eğribayat ve eşi Ceren Eğribayat, henüz anne karnında 5,5 aylık bebeklerini kaybetmişlerdi.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın, Göztepe karşılaşması ardından yaptığı açıklamalar gündem oldu.

File bekçisi kendisine yöneltilen Göztepe sorusuna "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar" dedi.

İrfan Can Eğribayat'ın yaptığı açıklamanın ardından sosyal medyadan kullanıcılar eşine ve kendisine çirkin mesajlar attılar.

File bekçisinin eşi Ceren Eğribiayat gelen bu çirkin mesajları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaşanan olayların ardından İrfan Can Eğribayat'ın çocuğunun neden öldüğü gündem oldu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT ÇOCUĞU ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

İrfan Can Eğribayat ve eşi Ceren Eğribayat, 2021 Şubat ayında evlenme kararı almıştı.

Çift aynı yılın haziran ayında ise çocuklarının olacağı müjdesini almıştı. Ancak henüz eşi 5,5 aylık hamileyken bebeklerini kaybetmenin acısını yaşamışlardı.

Bebeğinin kaybının ardından çıktığı maçın sonunda açıklama yapan İrfan Can Eğribayat şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben normalde oynamayacaktım bu maçta. Dün eşimin yanına Ankara​'ya gittim. Eşim bana 'bebeğimiz için oyna' dedi. Bugün de bakıyorum üç tane top direkten dönüyor. Bugün kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Maçla ilgili söyleyecek bir şey yok zaten. İyi dileklerini gönderen herkese teşekkür ediyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Ben hocamıza da teşekkür ediyorum. Bana 'git 20 gün, 1 ay gelme' dedi ama ben takımımın yanında olmak istedim ve eşim de bunu çok fazla istedi. Bugün kazandık, uzun süredir kazanamıyorduk. Yukarıya çıkmamız lazımdı. Ben bunu bebeğimizin şansıyla olduğunu düşünüyorum. Allah'ıma şükürler olsun ki bugün kazandık."