İrfan Neziroğlu İslamabad Büyükelçisi olarak görevlendirildi

29 Ağustos 2024 11:04 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 11:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Dışişleri Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde büyükelçilik yapacak isimlerin listesi Bakan Fidan tarafından duyuruldu.

İSLAMABAD BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslamabad Büyükelçiliğine Destek Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Neziroğlu getirildiğini açıkladı.

İRFAN NEZİROĞLU KİMDİR?

20 Ocak 1966 yılında Trabzon’da dünyaya gelen İrfan Neziroğlu, üniversite hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde başlayarak 1991 yılında mezun oldu.

Yüksek lisansını İngiltere’de İnsan Hakları Hukuku bölümü Essex Üniversitesi’nde tamamlayan Neziroğlu, doktorasını Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yaptı.

Mezun olduktan bir yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde uzman yardımcısı olarak kariyerine başlayan Neziroğlu, Uzman olduktan sonra sırasıyla TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür yardımcılığı, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü, Yasamadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı, TBMM Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu.

2016 yılında bir yıl boyunca TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın başmüşaviri olarak kariyerine devam eden İrfan Neziroğlu, sonrasında 2022 yılına kadar Sudan Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

2023 yılının Haziran ayında Dışişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine getirilen İrfan Neziroğlu, 2024 Ağustos ayında İslamabad (Pakistan) Büyükelçisi olarak atandı.