İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? Yağışlarla beraber gündem oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

11 Aralık 2024 10:12 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:21

İstanbul’da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışların ardından, İSKİ baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta yüzde 28 seviyesinde olan baraj doluluk oranları, yağışların etkisiyle artış gösterdi.