İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? Yağışlarla beraber gündem oldu
İstanbul’da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışların ardından, İSKİ baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta yüzde 28 seviyesinde olan baraj doluluk oranları, yağışların etkisiyle artış gösterdi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ),barajlardaki son duruma ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Yağışların etkisiyle, su seviyelerinde önemli bir yükseliş kaydedildi.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?
İSKİ tarafından 11 Aralık Çarşamba günü açıklanan verilere göre, İstanbul’u besleyen barajların doluluk oranı yüzde 29,41 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINDA GÜNCEL VERİLER
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları şu şekilde açıklandı:
Ömerli Barajı 28,98
Darlık Barajı 12,08
Elmalı Barajı 2,46
Terkos Barajı 21,73
Alibey Barajı 1,79
Büyükçekmece Barajı 17,06
Sazlıdere Barajı 12,43
Istrancalar Barajı 1,13
Kazandere Barajı 0,69
Pabuçdere Barajı 1,65
YAĞIŞLAR BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİNİ NASIL ETKİLİYOR?
İstanbul’da etkisini gösteren sağanak yağışların, barajlardaki doluluk oranlarını artırmaya devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde yağışlı havanın etkisini sürdürmesi durumunda, doluluk seviyelerinde önemli bir yükseliş olabileceğine dikkat çekiyor.