Avatar
Editor
 TGRT Haber

İslam Memiş altın yorumu SON DAKİKA! Altın ve gümüş fiyatı ne kadar olacak?

İslam Memiş altın yorumu, son dakika altın ve gümüş fiyatları ile yakından takip ediliyor. Finans Analisti İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında küresel piyasalardaki sert dalgalanmalara dikkat çekti. Yatırımlar altın alınır mı İslam Memiş’in yorum ve analizleri ile araştırıyor. Altın yorumlarının yanı sıra İslam Memiş gümüş yorumu ve 2026 gümüş tahmini ile de piyasalar ile ilgili değerlendirmelerini paylaşıyor. ABD’de yaşanan siyasi gerilim, FED’in faiz kararı, doların küresel ölçekteki değer kaybı ve değerli metallere artan talep üzerinden değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, haftanın çarşamba gününe özel bir parantez açtı. Altın ve gümüşte tarihi seviyelerin konuşulduğu bu süreçte, yatırımcıların haftayı çarşamba öncesi ve sonrası olarak ele alması gerektiğini vurguladı. Piyasaların bilinçli şekilde baskılandığını savunan İslam Memiş, özellikle kısa vadeli işlemler için temkinli olunması gerektiğini dile getirdi. İşte İslam Memiş altın ve gümüş yorumu…

İslam Memiş altın yorumu SON DAKİKA! Altın ve gümüş fiyatı ne kadar olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.01.2026
19:48
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
19:51

Finans Analisti , piyasaların oldukça gergin bir haftaya başladığını söyledi. Canlı yayında yaptığı değerlendirmelerde, gözlerin çarşamba günü açıklanacak FED faiz kararına çevrildiğini aktardı. İslam Memiş son dakika ve yorumu ile piyasalarda gündem olacak açıklamalarını YouTube kanalında sıcağı sıcağına paylaştı. İşte İslam Memiş’in yorumları…

İslam Memiş altın yorumu SON DAKİKA! Altın ve gümüş fiyatı ne kadar olacak?

İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMU

İslam Memiş, ons altının 5.081 dolar seviyesine yükselerek tarihi bir noktaya ulaştığını söyledi. Bu seviyenin, 50 yıl aradan sonra ilk kez görüldüğünü belirten Memiş, küresel çapta artan jeopolitik gerilimlerin ve faiz kararına yönelik beklentilerin bu yükselişi desteklediğini aktardı. İran ve Grönland kaynaklı gelişmelerin de piyasalarda güvenli liman arayışını hızlandırdığına dikkat çekti.

İslam Memiş altın yorumu SON DAKİKA! Altın ve gümüş fiyatı ne kadar olacak?

Altında 5.000 dolar seviyesinin kritik olduğunu vurgulayan İslam Memiş, bu seviyenin kalıcı hale gelmesi durumunda 5.500 dolara kadar yeni bir hareket alanının konuşulabileceğini dile getirdi. Ancak kısa vadede teknik satışların başladığını belirten Memiş, bu süreçte fiyatların dalgalı bir seyir izleyebileceğini söyledi. Bu nedenle haftanın genelinde aceleci davranılmaması gerektiğini ifade etti.

İslam Memiş altın yorumu SON DAKİKA! Altın ve gümüş fiyatı ne kadar olacak?

Gram altın tarafında da yüksek seviyelere dikkat çeken İslam Memiş, fiyatın 7.236 lira seviyesinde bulunduğunu hatırlattı. Yılın ilk yarısı için daha önce dile getirilen 8.000 lira beklentisine yaklaşıldığını belirten Memiş, mevcut koşullarda gram altın alımı için uygun bir zemin bulunmadığını söyledi. Piyasalarda öngörülemez bir sürecin yaşandığını da sözlerine ekledi.

İslam Memiş altın yorumu SON DAKİKA! Altın ve gümüş fiyatı ne kadar olacak?

İSLAM MEMİŞ GÜMÜŞ YORUMU

Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, ons gümüşün 107,5 dolar, gram gümüşün ise 151,5 lira seviyesinde olduğunu aktardı. Gümüşte sert hareketlerin yaşandığını belirten Memiş, özellikle 110 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olarak takip edildiğini söyledi. Bu seviyeye yaklaşan fiyatların yatırımcı açısından risk barındırdığını dile getirdi.

İslam Memiş altın yorumu SON DAKİKA! Altın ve gümüş fiyatı ne kadar olacak?

İslam Memiş, gümüş piyasasında manipülasyon olduğunu savunarak, altına kıyasla daha sert fiyat hareketleri yaşanabileceğini ifade etti. Kısa vadeli işlemlerde gümüşün daha yüksek risk taşıdığını vurgulayan Memiş, bu hafta için gümüş alımının uygun olmadığını söyledi. Dalgalı fiyatlamaların yatırımcıyı yanıltabileceğine dikkat çekti.

İslam Memiş altın yorumu SON DAKİKA! Altın ve gümüş fiyatı ne kadar olacak?

Geçmiş yıllardaki performansa da değinen İslam Memiş, 2025 yılında ons gümüşte yüzde 150 oranında getiri elde edildiğini hatırlattı. Uzun vadeli yatırımcıların bu süreçte kazanç sağladığını belirten Memiş, 2026 yılının da belirsizlik ve kaosun devam ettiği bir dönem olacağını söyledi. Bu nedenle risk yönetiminin önemine vurgu yaptı.

İslam Memiş altın yorumu SON DAKİKA! Altın ve gümüş fiyatı ne kadar olacak?

ALTIN DÜŞER Mİ, İSLAM MEMİŞ NE DİYOR?

İslam Memiş, altın fiyatlarında kısa vadede geri çekilmelerin yaşanabileceğini söyledi. Özellikle çarşamba günü açıklanacak FED faiz kararı ve ardından FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların piyasalar üzerinde belirleyici olacağını belirtti. Haftanın bu nedenle iki ayrı dönem olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

İslam Memiş altın yorumu SON DAKİKA! Altın ve gümüş fiyatı ne kadar olacak?

İslam Memiş, doların küresel piyasalarda değer kaybettiğini ve bunun bilinçli bir süreç olduğunu savundu. ABD’nin borç yükünü bu yöntemle çevirdiğini ifade eden Memiş, bu durumun yatırımcıları altın, gümüş, platin ve bakır gibi değerli metallere yönlendirdiğini söyledi. Doların terk edildiğini belirten Memiş, bu sürecin piyasalarda gerginliği artırdığını aktardı.

İslam Memiş altın yorumu SON DAKİKA! Altın ve gümüş fiyatı ne kadar olacak?

Kısa vadede altın alımı için uygun bir ortam bulunmadığını belirten İslam Memiş, teknik satışların tamamlanmasının ardından yeni alım fırsatlarının oluşabileceğini söyledi. Özellikle bu hafta için temkinli olunması gerektiğini dile getiren Memiş, mevcut seviyelerin kısa vadeli işlemler açısından riskli olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
#Ekonomi
#altın
#islam memiş
#gümüş
#Aktüel
