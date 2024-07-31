İsmail Haniye'nin son hali İran'da çekilen bir fotoğraftan! Detaydaki görüntü El Aksa Camii'ye benzetildi

31 Temmuz 2024 09:04 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:08

Siyasilerden İsmail Haniye suikastına tepki! "Gazze'nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı"

Siyasilerden İsmail Haniye suikastına tepki! "Gazze'nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı"

Hamas lideri Haniye’nin 3 oğlu ve 4 torunu da hayatını kaybetmişti! İran Tahran’da öldürülen Heniyye’nin hayatı

Hamas lideri Haniye’nin 3 oğlu ve 4 torunu da hayatını kaybetmişti! İran Tahran’da öldürülen Heniyye’nin hayatı

62 yaşında hayatını kaybeden İsmail Heniyye'nin vefatı sonrası taziye mesajları gelirken bir de fotoğrafı paylaşıldı. Son halindeki cami detayı ise yürekleri burktu.

İSMAİL HANİYE'NİN SON HALİ

İran'da gerçekleşen seçimler sonrası Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak için bulunduğu İran'da öldürülen Hamas lideri Haniye'nin son hali ortaya çıktı.

İran medyasının paylaştığı fotoğrafta Haniye, 'direniş' simgelerinin bulunduğu bir bölgede, El Aksa Camii modelinin yanında duruyor.

EL AKSA CAMİİ NEYİ İFADE EDER?

Mescidi Aksa, Hazreti Peygamber ve dönemin Müslümanları için ilk kıble, yeryüzüne inşa edilen ikinci camii olarak önemli bir yere sahiptir.

Mescid-i Aksa'nın El-Esbat, Hutta, Kral Faysal, El-Gavanime, En-Nazır, El-Hadid, El-Kattanin, Mutahhara, Es-Silsile ve El-Megaribe olmak üzere açık olan 10 kapısı bulunuyor.