İsmail Jakobs Galatasaray-Beşiktaş maçında neden oynamayacağı belli oldu! Derbide büyük eksiklik

27 Ekim 2024 13:26 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 13:53

Trendyol Süper Lig'in onuncu haftası kapsamında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala İsmail Jakobs'un Galatasaray-Beşiktaş maçında neden oynamadığı gündem oldu. Sakatlık durumu açıklandı.

Galatasaray​, Süper Lig​ kapsamında kendi evinde bu hafta Beşiktaş​'ı ağırlayacak.

Onuncu hafta kapsamında oynanacak olan dev derbide İsmail Jakobs yer almayacak.

RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından İsmail Jakobs'un neden oynamadığı merak edildi.

İSMAİL JAKOBS GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

28 Ekim 2024 Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında İsmail Jakobs sakatlığı nedeniyle oynamayacak.

Sarı-kırmızılıların bu sezon kadrosuna kattığı ve ilk 11'in vazgeçilmez parçalarından biri olan Senegalli futbolcu Antalyaspor karşılaşmasının 23. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

İSMAİL JAKOBS SAKATLANDI MI?

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre İsmail Jakobs'un sağ üst arka adele grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Trendyol Süper Lig’in dokuzuncu haftasındaki Onvo Antalyaspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Ismail Jakobs’un tedavisine başlanmıştır."

Sağlık Raporu | Ismail Jakobs



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