İsmail Köybaşı, 1 yıl daha Göztepe'de olacak şekilde sözleşmesini uzattı

22 May 2024 00:51 - Güncelleme : 22 May 2024 00:51

Trendyol 1. Lig'i 2. sırada bitirerek Süper Lig'e yükselen Göztepe, yeni sezon öncesi iç transfer çalışmalarına başladı.

Gelen haberlere göre, ilk imzayı kaptan İsmail Köybaşı ile attı.

Göztepe, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize katıldığı ilk günden itibaren kulübümüzü evi olarak benimseyen, şanlı formamızı giydiği andan itibaren büyük bir özveriyle mücadele eden kaptanımız İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi, şartların yerine gelmesiyle birlikte 1 yıl uzatılmıştır."

"Şanlı formamızla nice başarılar dileriz, Kaptan," ifadelerine yer verildi.