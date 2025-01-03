İsmail Yüksek Fenerbahçe-Hatayspor maçında oynamayacak! Sakatlık durumu hakkında açıklama geldi

03 Ocak 2025 15:41 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 15:51

Fenerbahçe bu hafta Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Hatayspor'u kendi evinde ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin son antrenmanından kötü haber geldi. İsmail Yüksek'in sakatlandığı açıklandı. Milli futbolcu Hatayspor karşılaşmasında oynamayacak.

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İkinci yarının ilk hafta maçları kapsamında Fenerbahçe kendi evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

Sarı-lacivertlilerin karşılaşma öncesi 2 Ocak Perşembe günü yaptığı antrenmanda İsmail Yüksek'in sakatlandığı açıklandı

Taraftarlar tarafından İsmail Yüksek'in Fenerbahçe-Hatayspor maçında oynayıp oynamayacağı ve sakatlık durumu merak ediliyor.

İSMAİL YÜKSEK FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sarı-lacivertli kulüp tarafından İsmail Yüksek'in sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu.

Bu sezon Fenerbahçe ile 20 karşılaşmaya çıkan ve 1.197 dakika süre alan milli futbolcu sadece 3 sarı kart gördü.

Sarı-lacivertlilerin sezonun başında oynadığı karşılaşmalarda süre almakta problem yaşayan milli futbolcu son maçlarda 90 dakika oynamaya başlamıştı.

İSMAİL YÜKSEK SAHALARA NE ZAMAN GERİ DÖNECEK, SAKATLIK DURUMU?

İsmail Yüksek'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe tarafından milli futbolcunun sakatlık durumu hakkında yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

“Profesyonel Futbol A Takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek’in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”