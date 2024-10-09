İsmail Yüksek sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın kadrosundan çıkarıldı

09 Ekim 2024 14:43 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 14:44

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında A Milli Takım'ın karşılaşacağı Karadağ ve İzlanda maçının kadrosundan İsmail Yüksek'in çıkarıldığı açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamanın ardından İsmail Yüksek Türkiye-Karadağ maçında neden yok sorusu gündeme geldi.

Mert Günok'un neden A Milli Takım'dan çıkarıldığı belli oldu

Mert Günok'un neden A Milli Takım'dan çıkarıldığı belli oldu

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında karşılaşacağı Karadağ​ ve İzlanda maçının aday kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Türkiye​ Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan aday kadro başta yer alan Mert Günok ve İsmail Yüksek'in çıkarıldığı duyuruldu.

Vatandaşlar tarafından İsmail Yüksek neden çıkarıldı, Türkiye-Karadağ maçında neden yok sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İSMAİL YÜKSEK A MİLLİ TAKIM'DAN NEDEN ÇIKARILDI?

Fenerbahçe'de orta saha pozisyonunda forma giyen İsmail Yüksek, TFF tarafından açıklanan bilgilere göre sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın kadrosundan çıkarıldı.

Karadağ ve İzlanda maçında İsmail Yüksek, Türkiye forması giyemeyecek.

İSMAİL YÜKSEK TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

TFF'nin yaptığı duyuruda yer alan bilgilere göre başta kadroya alınan İsmail Yüksek'in sakatlığının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi.

Bu sebepten dolayı kadrodan çıkartılan İsmail Yüksek, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te oynanacak olan Türkiye-Karadağ maçında oynamayacak.

TFF tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Milli Takımı'mızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalara sürecinde tam olarak iyileşemeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu tedavilerine kulüplerinde devam edecek. Bu gelişme üzerine İkas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi."