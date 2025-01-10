İspanya Süper Kupa'da Real Madrid-Barcelona karşı karşıya! Arda Güler maçta oynayacak mı?

10 Ocak 2025 16:09 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 16:34

İspanya Süper Kupa finali El Clasico'ya sahne olacak. Real Madrid ile Barcelona arasında geçecek olan final mücadelesinde milli futbolcu Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise futbolseverler tarafından merak edildi. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin final mücadelesinde Arda Güler'i yedeklerden oyuna alması bekleniyor.

İspanya Süper Kupa yarı final karşılaşmaları tamamlandı. İlk karşılaşmada Barcelona, Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

İkinci yarı final maçında ise Real Madrid, Mallorca'yı 3-0 yenerek finalin adını belirledi. İspanya Süper Kupa finali bu sezon El Clasico'ya sahne olacak.

ARDA GÜLER REAL MADRİD-BARCELONA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

İspanya Süper Kupa yarı finali kapsamında oynanacak olan Real Madrid-Barcelona El Clasico finalinde milli futbolcu Arda Güler'in yedeklerden oyuna girmesi bekleniyor.

Arda Güler geçtiğimiz hafta oynanan Dep Minera karşılaşmasında ilk 11'de başlamış ve iki gol atmıştı.

Milli futbolcunun karşılaşmada gösterdiği başarılı performansın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti "Arda Güler çok iyi bir ilerleme kaydediyor. Performansına odaklanmış durumda ve antrenmanlarda oldukça başarılı. Bu kulüpte onun için parlak ve önemli bir gelecek görüyoruz" dedi.

Yarı final karşılaşması kapsamında oynanan Mallorca maçında oynama ihtimalinin de olduğunu belirten Ancelotti, milli futbolcuyu oyuna almamıştı.

Bu durumun final mücadelesinde değişmesi ve Arda Güler'in yedeklerden oyuna dahil olacağı tahmin ediliyor.

REAL MADRİD-BARCELONA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

İspanya Süper Kupa finali öncesinde eflatun-beyazlılarda Daniel Carvajal ve Eder Militao'nun sakatlığı bulunuyor.

Barcelona'da ise Marc Bernal, ter Stegen ve Andreas Christensen sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymeyecek.

Muhtemel 11'lerin ise şöyle olması bekleniyor:

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski