Isparta askeri helikopter kazasında şehit var mı? Vali Abdullah Emin açıkladı

09 Aralık 2024 11:49 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 11:51

Bugün Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen acı olay sonrasında Isparta helikopter kazasında can kaybı olup olmadığına dair gelecek olan açıklama beklenti. Isparta Valisi Abdullah Erin, helikopter kazasında son durumu paylaştı.

9 Aralık Pazartesi günü meydana gelen askeri helikopter kazası​ sonrasında son durum bilgisi paylaşıldı.

Isparta Valisi Abdullah Erin, kazada şehit​ olduğunu açıkladı. Acı haber sonrasında helikopter kazasının son durumu gündeme geldi.

ISPARTA HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT VAR MI?

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde olan akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Yaşanan olay sonrasında şehit haberi geldi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, iki eğitim helikopterinin temas etmesinden dolayı kazanın olduğunu duyururken 5 şehidimiz olduğunu da paylaştı.

Yaşanan olay sonrasında sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, helikopterde bulunan personel sayısı hakkında açıklama yapılmadığını paylaştı.