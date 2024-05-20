İsrail Başbakanı Netenyahu'nun tutuklanmasına imkan sağlayan Roma Statüsü 27. madde nedir?

20 May 2024 14:22 - Güncelleme : 20 May 2024 14:46

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar suçlaması nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama kararı verildi.

Kararın ardından vatandaşlar UCM'nin ve yargılanmasına imkan sağlayan Roma Statüsü'nün 27. maddesinin ne olduğunu merak etmeye başladı.

UCM savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkeme görevini görmektedir.

Birleşmiş Milletler önderliğinde 1998 yılında kurulan mahkemenin kuruluş belgesi ise Roma Statüsüdür.

Mahkemenin binası Hollanda'nın Lahey kentinde bulunuyor ve 124 ülke taraf olmuştur.

Roma Statüsü'nün 27. maddesi ise şöyle:

1- Bu Statüsü, resmi görev ayrımı yapılmadan, herkese eşit şekilde uygulanır.

Özellikle devlet veya hükümet başkanı, hükümet veya parlamento üyesi, seçilmiş bir temsilci veya hükümet memuru hiçbir şekilde bu statü altında cezai sorumluluktan muaf tutulamaz veya resmi unvan cezanın indirilmesi için bir neden teşkil etmez.

2- Ulusal veya uluslararası hukuk çatısı altında olsun veya olmasın bir şahsın resmi unvanıyla bağlantılı olan bağışıklık veya usul kuralları Mahkeme'nin böyle bir şahıs üzerinde yargı yetkisini kullanmasına engel teşkil etmez.

Türkiye UCM'ye taraf değildir ancak Taraf Devletler Asamblesi toplantılarına katılım sağlamaktadır.