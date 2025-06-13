İsrail İran'ı neden bombaladı? İki ülkenin savaş nedeni dünyanın gündeminde

İsrail İran'a neden saldırıyor sorusu dünyanın gündemine yerleşti. Dün gece İsrail'in İran'a karşı başlattığı hava saldırısı sonrası iki ülke arasında gerginlik yaşandı. İsrail İran arasındaki savaşın nedenine dair araştırmalar dün gece itibarıyla arttı. Gece başlayan hava saldırısı başkent Tahran'da yüksek sesli patlamalar ile duyuldu.

Dünyanın gündemine yerleşen İsrail İran savaşında gerilim devam ediyor. Gece saatlerinde İsrail'in başkente yönelik yaptığı hava saldırısı iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.

İsrail İran savaşının nedenleri de dikkat çekti.

İSRAİL İRAN'I NEDEN BOMBALADI?

İsrail, İran'ın nükleer programını hedef alarak gece saatlerinde hava saldırısı düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini söyleyerek "tehlike ortadan kalkana kadar" ifadelerini kullandı Tehlikenin ortadan kalkana kadar saldırıların devam edeceğini belirtmesi dikkat çekti.

İran devlet televizyonunda yer alan haberlere göre İsrail, İran'a düzenlediği hava saldırılarında Natanz Nükleer Tesisi'ni de vurdu. Buna göre İran'daki nükleer silah tehdidi saldırıların nedeni oldu.

Nükleer programın sınırları gerilimin nedeni olarak ortaya çıkarken İran'ın silah üretimine dönük adımlar atabileceği ihtimali İsrail tarafından kabul edilmedi.

İSRAİL İRAN'A NEDEN SALDIRIYOR?

Dün gece İsrail'in düzenlediği hava saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve üst düzey nükleer bilimciler hedef alındı.

Tüm bunlara bakıldığında İran'ın nükleer silah konusunda zenginleştirme yaşaması tehdit olark görüldü. İran'ın Natanz gibi zenginleştirme tesislerinde silah yapımına yetecek düzeye yaklaştığının görülmesi iki ülke arasında gerilimi başlattı.

İSRAİL İRAN SAVAŞININ NEDENİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, başlatılan saldırıların ardından açıklamada bulundu. "Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz." ifadelerini kullanırken saldırı için bir süredir hazırlık yapıldığını da belirtti.

Zamir'in "Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz" sözleri dikkat çekti.

Saldırılar sonrası İran devlet televizyonundaki haberlere göre Natanz'daki nükleer tesisler ile Tahran ve Tebriz'in yanı sıra Kirmanşah'taki bazı noktaların vurulduğu öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var." ifadelerini kullandı.