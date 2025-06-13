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13.06.2025

İsrail, İran'a saldırı başlattı! ABD'den kritik açıklama geldi! İşte anbean yaşananlar

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını hedef alarak saldırılara başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların 'gerektiği kadar' süreceğini söyledi. Saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami de dahil beş ölü ve 20 yaralının olduğu duyuruldu. ABD, İsrail'in saldırılarına dahil olmadıklarını açıkladı. İran ise saldırılardan ABD'nin de sorumlu olduğunu ve bedel ödeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldıracağını daha önceden bildiklerini açıkladı ve İsrail saldırırsa Tel Aviv'i korumak için harekete geçeceklerini ifade etti. 

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Tarih 10:10

ÜRDÜN'DE UYARI SİRENLERİ

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Tahran yönetiminden misilleme beklenirken Ürdün’de uyarı sirenleri çaldı.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, uyarı sirenlerinin çalmasının ardından hava sahasına giren füze ve insansız hava araçlarının (İHA) savaş uçakları ve hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Tarih 10:00

İSRAİL HAVALİMANINI BOŞALTIYOR

İsrail hava yolu şirketi El Al, İran'ın saldırılara olası misillemesi nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını yurt dışına tahliye etmeye başladı.  

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Tarih 09:30

NATANZ NÜKLEER TESİSİ'NDE SIZINTI YOK

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda Buşehr Nükleer Santrali'nin hedef alınmadığını ve hedef alınan Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon seviyelerinde herhangi artış gözlemlenmediğini bildirdi.

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Tarih 09:22

İRAN MİSİLLEME SALDIRISI BAŞLATTI

İsrail ordusu: İran (misillemede) son birkaç saat içerisinde İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdi.
 

Tarih 09:16

İRAN VE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER DURDU

İran, İsrail'in saldırılarının ardından ABD ile nükleer müzakereleri durdurduğunu açıkladı. 

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Tarih 09:02

İRAN'DA BİLİM İNSANLARI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in İran'a saldırılarında 6 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi. 

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Tarih 07:51

TRUMP: GEREKİRSE İSRAİL'İ SAVUNACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada, İran ile nükleer müzakere sürecini devam ettirmeyi umduklarını belirterek, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." dedi.

Başkan Trump, "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var." ifadelerini kullandı.

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Tarih 07:30

KİRMANŞAH ŞEHRİNE SALDIRI

İran devlet televizyonu, İsrail'in Natanz'daki nükleer tesisler ile Tahran ve Tebriz'in yanı sıra Kirmanşah'taki bazı noktaları vurduğunu duyurdu.

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Tarih 07:28

İRAN'DA GENELKURMAY BAŞKANI BAKIRİ ÖLDÜRÜLDÜ

 İsrail'in İran'a yönelik saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Tarih 07:25

İSRAİL HALKI SIĞINAKLARA İNDİ

İran'a yönelik saldırıların ardından halka seslenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bedava savaş yoktur." ifadesini kullanarak İsraillilerin sığınaklarda alıştıklarından daha uzun süre kalmaları gerekebileceğini bildirdi.

Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a karşı "başarılı bir açılış saldırısı" yaptıklarını iddia etti.

İran'ın üst düzey komutanlarını, nükleer tesislerini ve bilim adamlarını vurduklarını kaydeden Netanyahu, "Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz, bedava savaş yoktur." ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsraillilerin sığınaklarda şimdiye kadar alıştıklarından daha uzun süre kalmaları ve gıda stoku yapmaları gerekebileceğini belirtti.

https://x.com/netanyahu/status/1933369911264399435

Tarih 06:28

HAMANEY: AĞIR BİR CEZA İSRAİL'İ BEKLİYOR

İran Lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı. Hamaney mesajında, İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik saldırı ile "kötü doğasını" gösterdiğini anlatarak, "Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir." ifadesini kullandı.

İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'i rahat bırakmayacağını aktaran Hamaney, "Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Yerlerine geçenler ve meslektaşları, görevlerini derhal üstlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, mesajında, "Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır." ifadesine yer verdi.

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Tarih 06:27

İRAN'IN MİSİLLEME SALDIRISI İHTİMALİNA KARŞI TEHDİT

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a yönelik başlattıkları saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz." dedi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Zamir, İran'a saldırı için uzun süredir hazırlık yapıldığını belirtti.

Başlattıkları saldırılarla "geri dönüşü olmayan bir noktada" olduklarını aktaran Zamir, İran'a saldırmak dışında seçenekleri olmadığını öne sürdü.

Zamir, "Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz" ifadesini kullandı.

İran'ın kendilerine karşı saldırıda bulunacağını dile getiren Zamir, "beklenen bedelin alışılmıştan daha farklı" olacağını kaydetti.

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Tarih 05:55

İRAN, ABD'Yİ SUÇLADI

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi, İsrail'in saldırılarında ABD'nin de payı olduğunu söyledi. Şikarci, "İsrail, İran'a saldırılarını ABD’nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler" ifadelerini kullandı.


 

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Tarih 05:32

İSRAİL TEBRİZ'İ VURDU

İran'ın çeşitli kentlerine saldırı düzenleyen İsrail'in, Tebriz kentini de hedef aldığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İsrail'in Tebriz kentinde 5 noktayı hedef aldığını duyurdu.

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Tarih 05:04

DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI HÜSEYİN SELAMİ ÖLDÜ

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim: İsrail saldırılarında hedef alınan Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami öldü. 


 

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Tarih 04:58

İRAN'DA SİVİLLER HAYATINI KAYBETTİ

İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda başkent Tahran'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Tarih 04:52

İRAN'DA ÜST DÜZEY İSİMLER HEDEF ALINDI

İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve üst düzey nükleer bilimcilerin hedef aldığı öne sürüldü.

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Tarih 04:36

İSFAHAN'DA NÜKLEER TESİS VURULDU

İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ni de vurduğunu duyurdu. 

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Tarih 04:24

TAHRAN'DA SİVİL YERLEŞİM YERLERİ VURULDU

İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'da sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair görüntüler yayınladı. Tahran'ın merkezinden en az 4 şiddetli patlama sesi duyulurken İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'da bazı bölgelere saldırı düzenlediğini bildirdi. 

Saldırılara ilişkin yayımlanan görüntülerde, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Mahallati semtinde sivil yerleşim yerindeki bir binanın hedef alındığı görüldü.
Görüntülerde çok katlı binanın saldırı sonrasında ağır hasar aldığı görüldü.

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/6/13/iran-basini-duyurdu-israil-sivil-yerlesim-yerlerin_202506130917.mp4

Tarih 04:12

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI HEDEFTE

İsrail ordusu, "İran'ın nükleer programını hedef alan" kombine bir saldırı başlattıklarını duyurdu. 
 

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Tarih 04:06

NETANYAHU: TEHLİKE ORTADAN KALKANA KADAR SALDIRACAĞIZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi. 


 

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Tarih 04:05

ABD, İSRAİL SALDIRILARINA DAHİL DEĞİL

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İsrail saldırısına dahil olmadıklarını, saldırılara destek verilmeyeceğini açıkladı. Rubio, "İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran’a yönelik saldırılarda yer almıyoruz. Açıkça söylüyorum İran bizi hedef almamalı" dedi.
 

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Tarih 03:30

İSRAİL'DEN İRAN'A 'YÜKSELEN ASLAN' SALDIRISI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı düzenlediklerini duyurdu. İsrail ordu radyosu, Savunma Bakanı Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı. Katz, "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor." ifadesini kullandı.

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