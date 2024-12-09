İsrail, Suriye'ye girdi mi? 1973'ten sonra bir ilk

09 Aralık 2024 13:25 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 13:28

Suriye’de muhalif grupların Şam’ı ele geçirmesiyle Esad rejimi devrildi. Yaşanan gelişmelerin ardından İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirdi.

Kabine gündeminde hangi konular var? Asgari ücrette değerlendirme yapılacak

Kabine gündeminde hangi konular var? Asgari ücrette değerlendirme yapılacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​, orduya dün işgal altında tuttukları Golan Tepeleri​'ndeki tampon bölgeyi "ele geçirmeleri" talimatı verdiğini söyledi. Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye​ tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiği doğrulandı.

İSRAİL SURİYE’YE Mİ GİRDİ?

New York Times’a göre İsrail güçleri, Suriye topraklarına girerek bazı stratejik bölgelerde askeri operasyon düzenledi. İsrail yetkilileri, bu müdahalenin “muhaliflerin” eline geçmesi muhtemel askeri varlıkların tehdidini önlemeye yönelik olduğunu açıkladı. Vurulan hedefler arasında kimyasal silah depoları, radar sistemleri ve Scud füzeleri bulunuyor.

Buna göre, İsrail güçleri Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeyi aşarak 1973’ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdi.

İSRAİLLİ BAKAN NE DEDİ?

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye’deki bazı liderlerin “aşırı ideolojilere sahip olduğunu” belirterek İsrail’in güvenlik kaygılarını dile getirdi.

Bakan Saar, “Suriye’deki azınlıkların mutlaka korunması gerektiğini ve Kürtlere yönelik saldırıların durması gerektiğini” vurguladı. Ayrıca, “Hizbullah’ın Suriye üzerinden yeniden silahlandırılmasını önlemek konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.