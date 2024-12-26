Issa Kabore Galatasaray'a gelecek mi? Oynadığı takımlar gündem oldu

26 Aralık 2024 15:38 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:39

Ara transfer sezonuna kısa bir süre kala takımlarla oyuncuların adları anılmaya başlandı. Galatasaray'ın Benfica forması giyen Issa Kabore'yi transfer edeceği iddia edildi. Issa Kabore Galatasaray'a gelecek mi araştırmalarının yanı sıra oynadığı takımlar da gündem oldu.

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Süper Lig'de namağlup bir şekilde ilk yarıyı tamamlayan lider Galatasaray​ defans hattını güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip Portekiz Süper Lig'inde Benfica'da kiralık olarak forma giyen Issa Kabore'yi transfer​ etmeyi planlıyor.

ISSA KABORE GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Okan Buruk'un ara transfer döneminde Galatasaray'ın defans problemlerini ortadan kaldırması bekleniyor.

PSG'de forma giyen Milan Skriniar'ın yanı sıra Okan Buruk'un, Issa Kabore'yi de kadrosuna katarak sağ bek transferini bitirmeyi planladığı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların Issa Kabore için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

ISSA KABORE KİMDİR, OYNADIĞI TAKIMLAR?

Issa Kabore, 12 Mayıs 2001 yılında Burkina Faso'da dünyaya geldi.

23 yaşındaki sağ bek kariyerine kendi ülkesinde Rahimo FC adlı takımda başladı.

2019 yılında Belçika ekibi Mechelen'e transfer oldu. Belçika ekibinde bir yıl boyunca oynadıktan sonra Manchester City'e gitti.

Manchester City dönemi boyunca Mechelen, Troyes, Marsilya ve Luton'da kiralık olarak forma giydi.

1 Eylül 2024 tarihinden beri ise Benfica'da kiralık olarak oynayan Issa Kabore, bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada 193 dakika süre aldı ve 3 asist yaptı.