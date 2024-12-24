İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? Asgari ücretle birlikte onlar da değişti

24 Aralık 2024 21:36 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 21:45

2025 asgari ücretin belirlenmesinin ardından işsizlik maaşı, genel sağlık sigortası, sigorta primi ödemeleri, Bağkur ödemeleri gibi ücretlerde araştırma konusu oldu.

Yeni zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? 2025 asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklandı

Yeni zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? 2025 asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklandı

Asgari ücret zam oranı sonrası piyasada son durum: Altın oynadı, gözler euro ve dolarda

Asgari ücret zam oranı sonrası piyasada son durum: Altın oynadı, gözler euro ve dolarda

Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı ve primler de değişti! İşte yeni zamlı tutarlar

Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı ve primler de değişti! İşte yeni zamlı tutarlar

Türkiye'de 2025 yılında uygulanacak olacak asgari ücret maaşı belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak duyurdu.

2025 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bazı rakamlar da kesinlik kazandı.

Bunlardan biri de işsizlik maaşı oldu.

Bu kapsamda en düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükseldi.

En yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL’den 20 bin 644,86 TL oldu.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLDU?

Yeni asgari ücretle birlikte;

Günlük GSS primi 600,80 TL’den 781,04 TL oldu.

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi 48.006,05 TL’den 62 bin 407.87 TL oldu.

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 6.400,80 TL’den 8 bin 321,04 TL oldu.

En düşük Bağkur primi 5.950,75 TL’den 7 bin 735,98 TL oldu.

Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi 6.500,81 TL’den 8 bin 451.05 TL oldu.

DİĞER RAKAMLAR

2025 asgari ücret zammıyla birlikte yeniden düzenlenen bazı ödemeler şöyle sıralandı:

En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 213,23 TL’den 277.20 TL oldu.

En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 1.600 TL’de 2.080 TL oldu.

Stajyer maaşı 5.100,64 TL’den 6.630,83 oldu.