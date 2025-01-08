İstanbul Avcılar elektrik kesintisinin ne zaman biteceği belli oldu! BEDAŞ 8 Ocak planlı çalışma programını duyurdu

08 Ocak 2025 10:31 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:37

BEDAŞ tarafından 8 Ocak 2025 Çarşamba günü İstanbul'da yaşanacak planlı elektrik kesintileri açıklandı. İstanbul Avcılar ve Bahçelievler elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği belli oldu. Açıklanan bilgilere göre Bahçelievler'de meydana gelen elektrik kesintileri en geç saat 17.00'de sona erecek.

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İstanbul​'un bazı ilçelerinde bugün (8 Ocak 2025 Çarşamba) planlı elektrik kesintisi​ yapılıyor.

Bakım ve yatırım programı kapsamında yapılacak planlı elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde ve mahallelerde etkili olacağı BEDAŞ tarafından açıklandı.

Vatandaşlar tarafından İstanbul Avcılar​ ve Bahçelievler​ ilçelerinde elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Avcılar ilçesine bağlı bazı mahallelerde bakım programı çalışması kapsamında elektrik kesintisi yaşanıyor.

BEDAŞ​ tarafından açıklanan bilgilere göre bakım çalışmalarının saat 17.00'da bitmesi planlanıyor.

Elektrik kesintisinin yaşandığı mahalleler şöyle:

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde ise sabah saatlerinden itibaren yatırım programı çalışması kapsamında kesinti yaşanıyor.

Kocasinan Merkez Mahallesi ve civarında yaşanan kesintinin saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

BEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre Kocasinan Merkez Mahallesi'ne bağlı Efeler, Gökdere, Kadife, Mahmutbey Sokak ve civarı bölgelerdeki kesintilerin ise saat 13.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.