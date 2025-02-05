İstanbul Bahçelievler, Yenibosna su kesintisinin ne zaman sona ereceği açıklandı 5 Şubat

05 Şubat 2025 17:14 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 17:31

5 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı birçok mahallede su kesintisi yaşanıyor. İSKİ tarafından Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Hürriyet, Fevziçakmak, Cumhuriyet, Yenibosna ve Şirinevler mahallelerinde yaşanan su kesintisinin ne zaman sona ereceği açıklandı. Kesintinin içme suyu hattından meydana gelen bir arızadan kaynaklandığı belirtilirken, Yenibosna ilçesinde çalışmaların 23:00'da bitmesi planlanıyor.

Bugün İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı birçok mahallesinde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre içme suyu hatlarında arıza meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan arızaların ne zaman giderileceği İSKİ tarafından açıklandı.

Vatandaşlar tarafından Yenibosna, Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Hürriyet, Fevziçakmak, Cumhuriyet ve Şirinevler mahallelerinde suların ne zaman geleceği merak ediliyor.

ŞİRİNEVLER, YENİBOSNA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK İSKİ?

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Şirinevler Mahallesi'nde yaşanan su kesintisinin 23:00'da bitmesi planlanıyor.

İçme suyu hattında meydana gelen arızayı gidermek için ekiplerin çalışmaya başladığı belirtildi.

Yenibosna Mahallesi'nde ise aynı sebepten dolayı akşam saatlerinde başlayan su kesintisinin de saat 23:00 civarında bitirilmesi öngörülüyor.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ NE ZAMAN SONA ERECEK 5 ŞUBAT?

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Hürriyet, Fevziçakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde yaşanan su kesintisinin de 23:00'da biteceği tahmin ediliyor. Bütün ilçeyi etkileyen arıza saat 15:51 sıralarında başladı.

Konuyla ilgili İSKİ tarafından yeni bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.