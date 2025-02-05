İstanbullu kar bekliyordu, güneş açtı! Moraller tam bozulmuşken Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı geldi

05 Şubat 2025 11:24 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:29

İstanbul için beklenen kar yağışı başladı ama güneşin açmasıyla birlikte bütün hayaller suya düştü. İstanbullu sabahın erken saatlerinde kentin beyaza büründüğünü görmek isterken güneşli bir hava ile karşılaştı. Moraller tam bozulmuşken Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için yeni bir uyarı geldi.

Yurt genelinde bugünden itibaren İstanbul'un da dahil olduğu birçok kent için kar yağışı uyarısı yapılmıştı... Ancak sabahın erken saatlerinde büyük bir umutla evlerinin pencerelerinden dışarıya bakan İstanbullu büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Vatandaşlar kar beklerken açık ve güneşli bir havaya uyandı. İstanbul için beklenen kar yağışı için tam umutlar tükendi derken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yeni uyarı geldi.

YAĞMUR İŞİ BOZDU

İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu bir kez daha gündemdeki yerini aldı. MGM'nin son dakika açıklamasına göre kentte bugün genellikle yağmur görüleceği, bazı bölgelerde ise kar yağışının olacağı bildirildi. MGM'nin güncel hava durumu raporuna göre; İstanbul'da hava çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu olacak. Yağmurla birlikte İstanbul'un kar yağsa bile beyaza bürünemeyeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'NİN ARDINDAN AKOM DA UYARDI

Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da İstanbul için beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama geldi. İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü, Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirten AKOM, İstanbul için çarşamba sabah saatleri itibarıyla karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi. Sıcaklıkların ise önümüzdeki bir hafta boyunca 5-7°C aralığında mevsim normallerinin altında seyredeceği aktarıldı.

İŞTE İSTANBUL İÇİN HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU