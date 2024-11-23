İstanbul baraj doluluk oranında yağış sonrası değişiklik oldu! 23 Kasım İSKİ verileri
Milyonlarca İstanbullunun gündeminde yer alan İSKİ baraj doluluk oranlarında değişiklikler yakından takip ediliyor. Son günlerde Marmara Bölgesi'nde hakim olan yağışlar sonrası İstanbul 23 Kasım baraj dolululuk oranı da gündeme geldi.
Barajlarda su oranlarının azalmasıyla beraber İSKİ baraj doluluk oranı sık sık kontrol ediliyor. MGM verilerine göre ülke genelinde yağışların devam etmesi beklenirken İstanbul'da baraj su oranı merak konusu oldu.
İSKİ, verileri internet sitesi üzerinden yayımlıyor.
İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ 23 KASIM?
23 Kasım Cumartesi günü baraj doluluk oranı paylaşıldı. İSKİ'de yer alan bilgilere göre doluluk oranı %27.75 oldu.
Son güncellemelere göre doluluk oranları şöyle duyuruldu:
Ömerli Barajı 24,96
Darlık Barajı 29,27
Elmalı Barajı 50,99
Terkos Barajı 35,59
Alibey Barajı 6,9
Büyükçekmece Barajı 29,43
Sazlıdere Barajı 38,53
Istrancalar Barajı 39,21
Kazandere Barajı 8
Pabuçdere Barajı 5,56
BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR?
İSKİ tarafından yayımlanan verilere göre gün içerisinde İstanbul'da barajların doluluk oranlarına ulaşabiliyoruz.
Doluluk oranlarını takip edebilmek için BURAYA tıklayınız.