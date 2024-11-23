İstanbul baraj doluluk oranında yağış sonrası değişiklik oldu! 23 Kasım İSKİ verileri

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Kasım 2024 12:54 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 13:03

Milyonlarca İstanbullunun gündeminde yer alan İSKİ baraj doluluk oranlarında değişiklikler yakından takip ediliyor. Son günlerde Marmara Bölgesi'nde hakim olan yağışlar sonrası İstanbul 23 Kasım baraj dolululuk oranı da gündeme geldi.