İstanbul barajlarında son durum! Geçen yıla göre doluluk oranı dikkat çekti

17 Ocak 2025 15:54 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 16:34

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranına ilişkin son veriler oldukça dikkat çekti. Yağışların da etkisiyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 50,49 ölçüldü. Ancak bir önceki yıla göre baraj doluluk oranında azalma gözlemlendi.

İstanbul​ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre; geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 27,49 seviyelerine kadar düşen barajların doluluk oranı son dönemdeki yağışların etkisiyle artış gösterdi. Son bir haftada kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 8,75 yükselerek bugün itibarıyla yüzde 50,49 seviyesine ulaştı.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

Barajlardaki doluluk oranları şu şekilde ölçüldü:

Istrancalar yüzde 100

Terkos yüzde 54,36

Sazlıdere yüzde 39,84

Alibey yüzde 35,87

Büyükçekmece yüzde 45,04

Ömerli yüzde 51,34

Darlık yüzde 43,38

Elmalı yüzde 90,79

Pabuçdere yüzde 47,92

Kazandere yüzde 82,99

Toplam 868 milyon 683 bin metreküp azami su biriktirme kapasitesine sahip baraj​ ve göletlerdeki mevcut su miktarı 427 milyon 8 bin metreküpe ulaştı. Bu ay Yeşilçay ve Melen’den kente 44,16 milyon metreküp su sağlandı.

GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 3 MİLYON 51 BİN METREKÜP

Yılbaşından bu yana barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 69,51 kilogram olarak kaydedilirken, İstanbul’un günlük su tüketimi dün itibarıyla 3 milyon 51 bin metreküp olarak belirlendi.

İSKİ​ istatistiklerine göre barajların bugün itibarıyla doluluk oranları şöyle;