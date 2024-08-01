İstanbul Beylikdüzü Haramidere’de çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
01 Ağustos 2024 23:55 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 23:56
1 Ağustos günü akşam saatlerinde İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında çalışmalar devam ederken son dakika Beylikdüzü yangın nerede, neden çıktı araştırılırken ekipler olay yerine sevk edildi.
Bugün Beylikdüzüzü'nde 22.10 civarında çıkan yangın Haramidere’de bulunan bir iş yerinden çıktı. Nedeni henüz bilinmezken ekipler olay yerine sevk edildi.
İSTANBUL SON DAKİKA BEYLİKDÜZÜ AVCILAR YANGIN NEDEN, NEREDE ÇIKTI?
Avcılar'da Beysan Sanayi Sitesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangının sebebi henüz bilinmezken 22.10'da çıktı.
Bölgeye 9 ilçeden ekip sevk edilirken henüz söndürülemedi.
Kaynak: TGRT Haber