Avcılar'da büyük yangın! Alevler bütün fabrikayı sardı

01 Ağustos 2024 23:47 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 00:01

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. Bir mobilya fabrikasında çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

ALEVLER KİLOMETRELERCE ÖTENDEN GÖRÜLDÜ

Yangın, saat 22.10 sıralarında Beysan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangın alevleri kilometrelerce öteden görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

9 İLÇEDEN İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Yangının çıktığı bölgeye 9 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının alevleri geceyi aydınlatırken bölge havadan da görüntülendi.

Komple fabrikayı saran yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.