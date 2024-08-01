Üsküdar'da faciadan dönüldü! Akaryakıt istasyonundaki araç alev alev yandı

01 Ağustos 2024 16:55 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:57

Üsküdar'da bulunan akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü. Mustafa D. kullanmış olduğu otomobili park ederek istasyon içinde bulunan markete gitti.

Bu sırada otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Alevler bir anda büyüyerek tüm aracı kapladı. Durumu fark eden sürücü Mustafa D., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Yangına petrol istasyonundaki çalışanlar tarafından yangın tüpüyle müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HERKES BÜYÜK PANİK YAŞADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yanan otomobil ve alevlerin sıçradığı 2 bankamatik kullanılamaz hale geldi. Yangının benzinlikte olması ise paniğe neden oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Musa Akan, "Tam benzinliğin orada yangın çıktı. Bayağı yükseldi alev. Bankamatiğe de sıçradı. İyi ki benzinliğe sıçramadı. Ölen ve yaralanan yok" dedi.