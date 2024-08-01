İki eski Fenerbahçeli yeniden buluştu: Nabil Dirar, Alper Potuk'un takımına transfer oldu!

01 Ağustos 2024 16:47 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:59

Bir dönem Fenerbahçe ve Kasımpaşa'da da top koşturmuş olan Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu.

Kuzey Makedonya temsilcisi Gostivar, Faslı futbolcuyu kadrosuna kattı.

ALPER POTUK İLE TAKIM ARKADAŞI OLDU

38 yaşındaki Dirar, bir diğer eski Fenerbahçeli Alper Potuk ile takım arkadaşı oldu. 33 yaşındaki Alper Potuk da Gostivar'da forma giyiyor.

İki oyuncu da 2017-2020 yılları arasında Fenerbahçe forması altında birlikte top koşturmuştu.

NABİL DİRAR HOLLANDA 2. LİGİNDEN GELDİ

Son olarak Hollanda 2. Lig takımlarından Schifflange 95’te oynayan Dirar, 15 maçta görev almış ve gol ya da asist üretememişti.