Sektörün oyuncuları tekne kiralama anlayışını deneyim odaklı platforma taşırken ulaşım ve aktivite hizmetlerini tek uygulama üzerinden sunmaya başladı.



İstanbul Boğazı, yalnızca vapur güzergahı ya da gezi teknelerinin alanı olmaktan çıkıyor. Son dönemde hız kazanan bir eğilimle birlikte boğaz kıyıları; kano, paddle board, jet ski, dalış ve sualtı keşif etkinliklerinin yanı sıra açık hava yoga ve pilates seanslarına da sahne olmaya başladı. Uzmanlar bu dönüşümü, İstanbul'un denizle olan tarihsel bağını gündelik yaşama yeniden entegre eden bir süreç olarak değerlendiriyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yurt içi deniz turizmi son iki yılda yüzde kırkı aşkın büyüme kaydetti. Döviz kurundaki artış ve yurt dışı seyahat maliyetlerinin yükselmesi, yerli turistleri iç destinasyonlara yönlendiren başlıca etkenler arasında yer alırken sektörde etkinlik çeşitliliğinin bu büyümeyi desteklediği görülüyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul Boğazı'nda deniz etkinlikleri yeni bir boyut kazanıyor İstanbul Boğazı'nda deniz etkinlikleri çeşitlenerek ulaşım ve aktivite hizmetlerini tek uygulama üzerinden sunan deneyim odaklı platformlara taşınıyor. İstanbul Boğazı, vapur güzergahı ve gezi teknelerinin yanı sıra kano, paddle board, jet ski, dalış, sualtı keşif, açık hava yoga ve pilates gibi etkinliklere sahne oluyor. Yurt içi deniz turizmi son iki yılda yüzde kırkı aşkın büyüme kaydetti; bu büyümede döviz kurundaki artış ve yurt dışı seyahat maliyetlerinin yükselmesiyle yerli turistlerin iç destinasyonlara yönelmesi etkili oldu. Boğazda düzenlenen yoga ve pilates seansları, dalgaların üzerinde denge çalışması gibi aktivitelerle ilgi görüyor. Tekne kiralama, lüks kara ulaşımı ve hava taksi hizmetlerini aynı dijital platformda birleştiren entegre modeller yükselen bir eğilim olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, tekneye binmeden önce ulaşım ve konaklama planlarını tek seferde yapmak istiyor. TÜRSAB'ın öngörülerine göre yurt içi deniz turizminin 2025 yılında da büyümesi bekleniyor.

Boğazda Siluet Eşliğinde Yoga: Yeni Bir Kent Deneyimi

Sektörde yaşanan bu dönüşümü yakından izleyen Kolayyat Kurucusu Mehmet Akkurt, boğazda düzenlenen yoga ve pilates seanslarının beklenmedik bir ilgiyle karşılandığını aktarıyor: "İstanbul'un silueti eşliğinde nefes egzersizi yapan, dalgaların üzerinde denge çalışması gerçekleştiren bir kullanıcı kitlesi oluştu. Bu talep tamamen organik biçimde ortaya çıktı. İnsanlar boğazı artık seyretmek değil, içinde yaşamak istiyor."



Kano ve paddle board etkinlikleri özellikle hafta sonları yoğun talep görürken jet ski ve dalış programlarının kurumsal müşteriler tarafından da etkinlik alternatifi olarak tercih edildiği bildiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği gibi kurumların bu tür deniz etkinliklerine organizasyonlarında yer vermeye başlaması, eğilimin bireysel turizmin ötesine geçtiğine işaret ediyor.

Sektörde Entegre Model Arayışı Hız Kazanıyor

Deniz etkinliklerindeki çeşitlenmenin yanı sıra sektörde bir başka önemli gelişme daha yaşanıyor: tekne kiralama, lüks kara ulaşımı ve hava taksi hizmetlerini aynı dijital platformda birleştiren entegre model, hem kullanıcı hem de kurumsal talep açısından yükselen bir eğilim olarak öne çıkıyor. VIP araç, helikopter, jet ve uçak kiralama hizmetlerinin tekne rezervasyonuyla eş zamanlı planlanabilmesi, özellikle yoğun programlı iş seyahatlerinde ve özel organizasyonlarda belirleyici bir kolaylık sağlıyor.



Akkurt, bu entegre yapının müşteri davranışlarına yansımasını şöyle özetliyor: "Kullanıcılar artık tekneye binmeden önce nereden geleceklerini, indikten sonra nereye gideceklerini ve teknede ne yapacaklarını tek seferde planlamak istiyor. Mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen rezervasyonlardaki artış bu beklentinin somut bir göstergesi."



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) öngörülerine göre yurt içi deniz turizminin 2025 yılında büyümesini sürdürmesi bekleniyor. Sektör gözlemcileri, bu büyümede deneyim çeşitliliğini ve dijital entegrasyonu ön plana taşıyan modellerin belirleyici olacağı görüşünde.